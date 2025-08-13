El Celta Fortuna juega esta tarde en O Couto con el UD Ourense

La ciudad de Ourense recibirá esta tarde al Celta Fortuna, que afrontará en el campo de O Couto (20:15 horas) un nuevo amistoso de pretemporada después de caer el pasado fin de semana en Cambados contra el Bergantiños, de Segunda RFEF. Su rival será el UD Ourense.

El equipo de Fredi Álvarez vuelve a medirse a un rival de la cuarta división española, una categoría inferior a la de los célticos, que afrontan un complicado inicio de temporada ante la profunda renovación de su plantilla que ha llevado a cabo el club. Es más, su técnico echa en falta efectivos para el centro de la zaga, después de perder a jugadores como Yoel Lago y Manu Fernández, ahora con el primer equipo.