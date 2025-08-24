El Celta Fortuna gana con autoridad en Ferrol

Claro y convincente triunfo del Celta Fortuna en A Malata donde se impuso al Racing de Ferrol por 0-3 para llevarse una nueva edición del Trofeo Concepción Arenal. Ante uno de los equipos a los que se va a enfrentar en esta nueva temporada el conjunto de Fredi Alvarez ofreció una imagen muy solvente.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo que fue cuando los vigueses demostraron estar un punto por encima en su preparación que los ferrolanos. Abrió el marcador Andrés Antañón con un disparo desde fuera del área y luego llegó el doblete que firmó Milla para establecer el marcador definitivo. Un espaldarazo de cara a la nueva temporada para el filial céltico.