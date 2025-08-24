Suscripción

sport

Directos

El Celta Fortuna gana con autoridad en Ferrol

El conjunto de Fredi Alvarez se impuso 0-3 al Racing en el Trofeo Concepción Arenal| Marcaron Antañón y Milla, qur firmó un doblete

El Celta Fortuna posa con el trofeo a la conclusión del partido. | Racing Ferrol

El Celta Fortuna posa con el trofeo a la conclusión del partido. | Racing Ferrol

REDACCIÓN

Vigo

Claro y convincente triunfo del Celta Fortuna en A Malata donde se impuso al Racing de Ferrol por 0-3 para llevarse una nueva edición del Trofeo Concepción Arenal. Ante uno de los equipos a los que se va a enfrentar en esta nueva temporada el conjunto de Fredi Alvarez ofreció una imagen muy solvente.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo que fue cuando los vigueses demostraron estar un punto por encima en su preparación que los ferrolanos. Abrió el marcador Andrés Antañón con un disparo desde fuera del área y luego llegó el doblete que firmó Milla para establecer el marcador definitivo. Un espaldarazo de cara a la nueva temporada para el filial céltico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas