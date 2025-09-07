El Celta fija en dos meses el inicio de las obras en la ciudad deportiva

Los estudios arqueológicos sobre terrenos de la parroquia de Pereiras han dado paso a la llegada de maquinaria pesada para comenzar con los movimientos de tierras que preceden al arranque de las obras de construcción de la segunda fase de la ciudad deportiva del Celta en Mos. Según el club, en un par de meses comenzará a levantarse el edificio multiusos que albergará una clínica, los centros de formación profesional y universitaria relacionados con el deporte y la innovación y un espacio para eventos. El proyecto global de Afouteza incluye más campos de fútbol, un miniestadio para el Fortuna y As Celtas, además de una instalación hotelera y residencial para futbolistas.

«Esta fase es fundamental para que el resto del proyecto se desarrolle según lo planeado. Es fundamental para sentar las bases del futuro de Celta360», explica Carlos Cao, director de infraestructuras del club vigués al describir los trabajos que se realizan en Afouteza. Esta primera edificación estará próxima a la finca que todavía ocupa Viveiros Adoa, que el club pretende adquirir.

Según Cao, los trabajos se extenderán a continuación hacia la parte norte, «donde se levantará el nuevo estadio», que tendrá capacidad para unos cuatro mil asientos, según las primeras estimaciones realizadas por el Celta.

«Las obras están avanzando a una velocidad mejor incluso de lo esperado gracias a la temperatura y, sobre todo, a la climatología favorable, que permite poder avanzar a un ritmo mejor del esperado y es lo que está sucediendo. En los próximos meses, yo diría que en torno a dos meses, ya estaremos con posibilidades de verter los primeros hormigones, que son las bases para el primer edificio», destaca el responsable de infraestructuras del Celta.

De hecho, los trabajos de desmonte que se llevan a cabo en la zona han determinado el cierre del Camiño do Monte do Coto, la vía de acceso a las instalaciones que ahora utilizan el primer y el segundo equipo para sus entrenamientos. La entrada a la primera fase de la ciudad deportiva ha quedado restringida a una esquina próxima a una residencia de mayores. Y en dos meses, el club espera iniciar las obras de construcción de los nuevos edificios.