El Celta ‘ficha’ a Starfelt

Seguramente la mejor noticia del último partido contra el Girona fue la reaparición de Carl Starfelt. El central sueco volvía a disputar un partido oficial cinco meses después de sufrir una concatenación de lesiones que le ha hecho perderse once partidos de Liga.

Nada más saltar al terreno de juego, en el minuto 87 del último encuentro contra el Girona, el zaguero escandinavo cortejaba el gol con un remate de cabeza a la salida de un córner que perdía por centímetros a la derecha del portal de Gazzaniga.

Atrás quedaba un calvario de cinco meses con dos lesiones importantes que al menos no le impidieron realizar la pretemporada, lo que ha restado trascendencia a un largo periodo sin competir (al menos con puntos en juego) que se prolongaba desde el pasado 12 de abril, cuando sufrió una elongación en el bíceps femoral de su muslo derecho a los 15 minutos del partido contra el Espanyol en Balaídos. Dos semanas después, al forzar para reaparecer frente al Villarreal, el ex del Celtic de Glasgow sufría una rotura de fibras en la misma zona que lo mantenía de baja por el resto de la temporada. Siete partidos en total se perdía el sueco: Barcelona, Villarreal, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Getafe.

Giráldez pudo contar de nuevo con él durante la pretemporada, que completó sin contratiempos, pero una nueva lesión muscular la víspera del debut liguero contra el Getafe, en este caso en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo enviaba de nuevo a la enfermería, donde ha permanecido hasta la pasada semana, tras causar baja en otros cuatro partidos.

Con la vuelta de Starfelt, Claudio Giráldez recupera a uno de sus principales baluartes defensivos y el futbolista que mejor domina el juego aéreo del plantel, todo un seguro de vida que se complementa con un gran sentido de la estrategia que lo convierte en una de las mejores bazas del equipo en las acciones ofensivas a balón parado.

Para el próximo partido en Vallecas, el entrenador del Celta está pendiente de la evolución de Marcos Alonso, que el lunes seguía la margen del grupo, pero es recuperable, y de Javi Rodríguez, quien pidió el cambio «·por precaución» en los minutos finales del duelo contra e Girona. Se trata de un problema leve, con lo que si hoy se encuentra bien, ya no se le someterá a pruebas médicas.

Vía: Faro de Vigo