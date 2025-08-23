El Celta estropea su cumpleaños a deshora

El Celta se relamía pensando en su fiesta de cumpleaños. El día que cumplía 102 años el equipo acariciaba la victoria en Mallorca después de un partido muy serio en el que se había puesto por delante gracias a un gol de Javi Rueda y resistía sin problemas los desordenados intentos del cuadro rojillo por encontrar el gol del empate. Pero por un momento sus cabezas se fueron del partido. Imperdonable cuando solo quedan tres minutos para el final del partido que es cuando más tensión debe existir. Un balón a la espalda de Marcos Alonso cogió a medio equipo despistado y ya nadie fue capaz de poner orden en la jugada. Un centro, un mal despeje, nadie donde debe…y el balón cae a los pies de Mateu que solo en el área tuvo tiempo para elegir la esquina de la portería donde quería colocar la pelota.

Así se le fue al Celta una victoria que seguramente mereció sin grandes alardes. Fue más incisivo, claro y ordenado que el Mallorca. Claudio volvió a exprimir los recursos de la plantilla con una alineación sorprendente en la que juntó en el centro de la defensa a Manu Fernández, Carlos Domínguez y Marcos Alonso y los costados para Carreira (izquierda) y Javi Rueda (derecha). Sonaba innovador, atrevido sobre todo. Pero el equipo se adaptó bien y encontró siempre salida -sobre todo por el lado de Carreira y el pletórico Jutglà- aunque sin olvidar las carreras de Rueda que aprovechaba el espacio que Iago Aspas (que siempre viene a recibir) le generaba. Avisó Ilaix en el comienzo con un gran disparo desde fuera del área antes de que llegase el primer gol en una jugada primorosa construida desde atrás por Manu Fernández y a la que Sotelo dio continuidad con un gran pase a la espalda. Rueda se tragó a Mojica y superó la salida de Leo Román por alto. Un golazo que hacía justicia al buen plan del Celta.

El Mallorca se vio obligado a reconducir el partido y cambió su propuesta en el segundo tiempo al alinear tres centrales con la idea de subir líneas y apretar la salida de los vigueses. No tembló el Celta que se fue reordenando mientras Claudio iba buscando aire con la entrada de jugadores del banquillo. El problema es que ninguno de ellos mejoró al que estaba en el campo. Williot dejó detalles pero perdonó en el área; Beltrán empeoró claramente a Sotelo que estaba dirigiendo con buen pulso pero regaló una maravilla que seguramente le condenó; la pelea de Borja resultó insuficiente y la entrada de Javi Rodríguez tampoco es que elevase el nivel defensivo del equipo. Pero aún así el Celta, desde el orden y el sentido, no sufría para resistir al Mallorca y comenzó a encontrar situaciones claras en el área rival. Sucedió en el tramo final el choque cuando Williot remató alto cuando estaba solo delante de Román y sobre todo en una transición en la que Beltrán se quedó en un uno contra uno ante el portero, pero se atropelló con la pelota y su disparo cruzado salió desviado por poco.

El partido estaba en que el Celta no temblase en esas últimas defensas que debía hacer ante un Mallorca que recurrió a todo lo que tenía en el banquillo. Pero eran incapaces de generar situaciones de peligro (salvo en aquel disparo de Pablo Torre que desvió con brillantez Radu). El Celta se acomodó. Creyó tener todo controlado y por un momento se olvidó de que en Primera División las ventajas duran un parpadeo y que enfrente siempre hay gente capacitada para estropear la tarde. Y sucedió en un balón a la espalda de Marcos cuando solo faltaban tres minutos para el final. Un desastre defensivo en el peor momento que Mateu castigó con el gol del empate y empujó al Celta a un descuento angustioso en el que vio volar varios balones sobre su área. Y así se quedó sin la celebración completa de su cumpleaños.