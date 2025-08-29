Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Celta esquiva a los 'cocos' del sorteo de Europa League

El conjunto vigués se enfrentará a Lille, Niza, Bolonia y PAOK en Balaídos y a Dínamo de Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Stuttgart como visitante

Juergen Klinsmann y Giorgio Marchetti, durante el sorteo de la Europa League

Marcos Romero

El Celta ya conoce su camino en la primera fase de la Europa League. El sorteo ha sido benévolo con los vigueses, que han evitado a los rivales más fuertes de los tres primeros bombos. El equipo de Giráldez, en su regreso a la competición continental, se medirá a ocho equipos, cuatro como local y cuatro como visitante.

En Balaídos recibirá a dos equipos franceses, uno alemán y otro griego: Lille, Niza, Bolonia y PAOK. Lejos de Vigo, el Celta se medirá al Dínamo de Zagreb, al Estrella Roja, al Ludogorets y al Stuttgart.

El calendario con las fechas definitivas se conocerá mañana, sábado, pero por lo de pronto los aficionados celestes ya pueden empezar a planificar sus viajes a Croacia, Serbia, Bulgaria y Alemania.

