El Celta esquiva a los 'cocos' del sorteo de Europa League
El conjunto vigués se enfrentará a Lille, Niza, Bolonia y PAOK en Balaídos y a Dínamo de Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Stuttgart como visitante
Marcos Romero
El Celta ya conoce su camino en la primera fase de la Europa League. El sorteo ha sido benévolo con los vigueses, que han evitado a los rivales más fuertes de los tres primeros bombos. El equipo de Giráldez, en su regreso a la competición continental, se medirá a ocho equipos, cuatro como local y cuatro como visitante.
En Balaídos recibirá a dos equipos franceses, uno alemán y otro griego: Lille, Niza, Bolonia y PAOK. Lejos de Vigo, el Celta se medirá al Dínamo de Zagreb, al Estrella Roja, al Ludogorets y al Stuttgart.
El calendario con las fechas definitivas se conocerá mañana, sábado, pero por lo de pronto los aficionados celestes ya pueden empezar a planificar sus viajes a Croacia, Serbia, Bulgaria y Alemania.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça