El Celta tiene por delante a 28 rivales en la Liga Europa

Los ocho años que estuvo alejado de las competiciones europeas sitúan al Celta en el furgón de cola de los 36 equipos que competirán en esta edición de la Liga Europa, teniendo en cuanto el coeficiente de la UEFA, que valora las participaciones en torneos continentales de los últimos años. El equipo vigués posee actualmente un 102 de coeficiente en dicha escala, lo que le lleva a situarse en el puesto vigésimo noveno de entre todos los rivales del segundo torneo continental. Roma, Feyenoord y Lille son los tres equipos mejor posicionados. El Stuttgart, uno de los rivales directos de los célticos, se sitúa por detrás, con 105 puntos. Los siete restantes rivales del equipo vigués (Lille, Dinamo de Zagreb, PAOK, Estrella Roja, Ludogorets, Niza y Bolonia) disfrutan de una mejor clasificación europea que los de Claudio Giráldez, que en 2017 llegaron a la semifinal de la Liga Europa pero desde entonces no pisan campos del viejo continente.

Lejos queda ya el momento en que el Celta fue designado como el mejor equipo del mes del mundo (febrero de 2001), según la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol). Esa privilegiada distinción le llegaba después de años compitiendo a alto nivel en Europa.

Después de su última participación europea, el equipo vigués sufrió en la Liga y eso le llevó hasta el puesto 230º del mundo, según el ránking de la FIFA. Ahora mismo, los célticos se sitúan en el escalón 63º, posición que mejora a nivel europeo hasta el 57º.

En la Liga Europa, sin embargo, sus 102 en coeficiente de la UEFA le sitúan en las últimas plazas entre los rivales del segundo torneo continental, que encabezan el Roma (14 en coeficiente), el Feyenoord (19) y el Lille, rival directo de los celestes (30). Y a continuación aparecen los otros rivales directos del Celta: Dinamo de Zagreb (50), PAOK (54), Estrella Roja (61), Ludogorets (94) y Bolonia (95).

En esta relación aparecen también el Utrecht, del excéltico Miguel Rodríguez (131), Oporto (33), Betis (38), Braga (55), Celtic (58), Aston Villa (42), Genk (145) y cierra esta tabla el noruego Brann (199).

Para mejorar esta situación clasificatoria, al Celta le esperan ocho partidos, de los que cuatro serán en casa (Lille, PAOK, Niza y Bolonia) y cuatro fuera (Stuttgart, Dinamo de Zagreb, Estrella Roja y Ludogorets). Los 36 equipos estarán encuadrados en una liguilla y los ocho primeros pasarán directamente a los octavos de final, a los que se unirán otros tantos que pasen una eliminatoria previa entre los siguientes mejor clasificados de la liguilla.

La primera prueba para los célticos se producirá el 25 de septiembre en Stuttgart, ante el vigente campeón de la Copa Alemana que ganó a los celestes la pasada pretemporada en un amistoso en suelo germano (2-1).

Tras el sorteo en Mónaco, el técnico céltico calificó de «difícil» el calendario que le espera a su equipo en este torneo, sobre todo, considera Giráldez, por los tres duelos en tierras balcánicas.