El Celta da por perdido a Mingueza y el Barça no verá ni un duro: "No nos ha contestado"

O mucho cambian las cosas o el futuro de Óscar Mingueza apunta a un cambio de aires a partir del 30 de junio. Esa es la fecha en la que el catalán finaliza su contrato con el Celta de Vigo, en la que ha sido su casa las últimas cuatro temporadas. Porque en Balaídos ya dan por perdido al lateral, a pesar de que han intentado seducirle con una jugosa oferta salarial de cuatro millones brutos por temporada, lo que le colocaría entre los mejores pagados de la plantilla celeste.

Así lo reconoció Marco Garcés, director deportivo del Celta, en declaraciones a 'DAZN' previas a la victoria del conjunto de Claudio Giráldez en Mestalla (2-3). El mexicano admitió que las conversaciones con el futbolista han llegado a un punto muerto tras la propuesta de renovación. "La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta y esperamos que tome una decisión, pero no nos ha respondido", dijo el mandatario de la entidad gallega.

Óscar Mingueza podría estar ante sus últimos partidos con el Celta. / EFE

Óscar Mingueza reclamó tiempo para valorar la proposición gallega. Sin embargo, con el transcurrir de las semanas y la ausencia de respuesta, el pesimismo es total en Balaídos, hasta tal punto que en el mercado invernal ya se movieron para reforzar la defensa con la incorporación de Álvaro Núñez procedente del Elche.

La salida de Mingueza ha estado recurrentemente sobre la mesa desde su fichaje en 2022. El catalán llegó con la carta de libertad a Galicia desde Barcelona y varios clubes se han interesado a lo largo de este tiempo en contratarle. La Juventus estuvo cerca de contratarle en el pasado mercado invernal, pero finalmente no hubo acuerdo entre piamonteses y vigueses, que reclamaban un precio elevado (20 millones) por un futbolista libre para negociar su futuro desde enero.

Además, el Barça mantenía un 50% de un futuro traspaso, lo que hubiera rebajado el montante total a percibir por los galaicos. Esa cláusula expirará al finalizar su vínculo y los azulgranas no verán ni un solo euro.

También existió una aproximación del Aston Villa el año pasado, cuando Monchi formaba parte de la dirección deportiva del club de Birmingham. El Celta cerró la puerta a los 'villanos' ciñéndose a la cláusula de rescisión del futbolista.

Cambio de representante

Mingueza dejará el Celta y también cambiará de agencia. La carrera del catalán había estado marcada por el representante Josep Maria Orobitg y ahora sus servicios pasarán a depender de Unique Sports Group, compañía con fuerte impacto en la Premier League. Un movimiento que puede resultar clave para definir su próximo paso.

Rendimiento sostenido

En lo que va de temporada, Mingueza ha participado de forma constante en Liga, donde acumula 1.572 minutos en 25 encuentros, con un balance de un gol y cuatro asistencias. Su presencia también se ha notado en la Europa League, competición en la que ha disputado nueve partidos (572 minutos) y ha contribuido con una asistencia. A esto se suman 240 minutos en la Copa del Rey, donde volvió a generar un tanto para su equipo. Todo apunta a que seguirá teniendo un papel relevante bajo las órdenes de Claudio Giráldez hasta que concluya el curso.