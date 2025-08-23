El Celta busca ante el Mallorca redimirse de su mal estreno liguero
El equipo de Giráldez, sin Hugo Álvarez en la convocatoria, intentará abrir su casillero de puntos ante el difícil equipo de Arrasate
R. V.
El Celta ha tenido casi una semana para meditar sobre todas esas cosas que hizo mal ante el Getafe y que le llevaron a la derrota en el estreno liguero. Hoy le llega la oportunidad del desquite en Palma, donde visita a un hueso como el Mallorca de Jagoba Arrasate que también sufrió un revolcón en la primera jornada ante el Barcelona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Decisión inminente por Bardghji
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- El Barça le explicará la situación a Marc Casadó
- Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça
- El Real Madrid 'veta' a Franco
- Flick vetó la salida de Fermín del Barça: había dos ofertas de casi 80 millones
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça