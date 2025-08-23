El Celta busca ante el Mallorca redimirse de su mal estreno liguero

El Celta ha tenido casi una semana para meditar sobre todas esas cosas que hizo mal ante el Getafe y que le llevaron a la derrota en el estreno liguero. Hoy le llega la oportunidad del desquite en Palma, donde visita a un hueso como el Mallorca de Jagoba Arrasate que también sufrió un revolcón en la primera jornada ante el Barcelona.