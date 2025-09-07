El Celta se bloquea tras el descanso

Primer contacto de la plantilla del Celta Femxa Zorka con la pista tras dos semanas de entrenamientos. Un primer partido muy exigente, ya que las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero se medían a un equipo de superior categoría, el Baxi Ferrol, que llevaba unos cuantos entrenamientos más que las viguesas.

Un partido en donde hay que olvidarse del marcador final, ya que el objetivo es claro y es el de que las jugadoras vayan cogiendo minutos de juego y, por otro lado, se vayan conociendo ya que la mayor parte son nuevas.

Que Cristina tenga a todas sus jugadoras es un paso adelante muy importante, ya que la competición arranca en veinte días y todas van a llegar con el mismo nivel de entrenamientos.

Ayer ante el Baxi, la entrenadora viguesa no pudo contar con Andrea Boquete. La alero sufría las molestias típicas de la pretemporada y solamente hizo la rueda de calentamientos.

El primer tiempo fue igualado. Las alternativas en el marcador fueron constantes y solamente en los minutos finales el cuadro ferrolano fue capaz de abrir una pequeña brecha en el marcador.

En los segundos diez minutos de juego, las ferrolanas consiguieron marcharse de nueve puntos de ventaja en el marcador, 15-24. Cantero consiguió que el equipo se metiera de nuevo en el partido y al descanso el marcador era de 29-32 para las ferrolanas.

El tercer cuarto comenzó bien al ponerse el Celta a uno, 33-34. Sin embargo el equipo entró en un profundo bache y encajó un parcial de 0-15 del que no se pudo recuperar.