El Celta ata al «Kraken»: Williot Swedberg renueva hasta 2029

Williot Swedberg seguirá en el Celta de Vigo. El club ha hecho oficial la renovación del joven atacante sueco, que amplía su contrato hasta 2029. Su anterior vinculación terminaba en 2027, pero desde A Sede han querido adelantarse y atar a uno de sus jugadores más prometedores.

Una renovación que hace justicia al papel que ha ido ganando en la plantilla. Swedberg, desde que aterrizó en Vigo en 2022 con solo 18 años, era de los que menos cobraba en el vestuario. Y eso, viendo su evolución, no tenía mucho sentido ya.

El Celta también ha aprovechado para subirle la cláusula de rescisión. No es casualidad. Williot es uno de los futbolistas que más interés despierta fuera de Vigo y el club quiere protegerse: no va a dejar que se lo lleven a precio de saldo. Esta renovación era clave, sobre todo tras perder a Fer López. Por su parte, el jugador ha entendido que, con 21 años, el Celta sigue siendo el sitio perfecto para seguir creciendo.

El primer fichaje de Luis Campos

Williot fue el primer nombre que Luis Campos puso sobre la mesa nada más aterrizar en el Celta. Vino del Hammarby, con 18 años, tras un desembolso de cinco millones de euros. Y aunque su adaptación fue lenta, con el tiempo y con goles decisivos ha ido ganando protagonismo. De la mano de Claudio Giráldez, aunque con altibajos, ha encontrado su mejor versión por ahora.

Con Swedberg ya atado, el siguiente en renovar será Carlos Domínguez. También están encaminadas las de Marcos Alonso y Óscar Mingueza. Dos futbolistas muy importantes para Claudio y también prioritarios en el proyecto celeste.

Con quien la situación es más delicada es con Fran Beltrán que ya ha entrado en su último año de contrato con el Celta y ahora mismo no se han sentado a negociar la renovación. El futbolista había dicho que no quería entrar en ese último año sin haber firmado y parece que algo no acaba de conectar en su relación con el club.