El Celta se asegura a Carlos Domínguez hasta 2028

El Celta de Vigo ha anunciado la renovación por tres años más de Carlos Domínguez. El central vigués, de 24 años, que finalizaba contrato el próximo mes de junio, amplía su vinculación como celeste hasta 2028. Se trata de la segunda prolongación que el club cierra esta semana, después de que el pasado jueves hiciese oficial la extensión del sueco Williot Swedberg.

Con esta renovación, el Celta premia la fidelidad, el compromiso y la profesionalidad de Domínguez. El canterano, cuya última firma data de 2022, se ha consolidado en el primer equipo y, pese a su presencia irregular en las alineaciones, ha sido un jugador importante para todos los entrenadores que ha tenido.

El defensor zurdo es, además, una pieza muy valiosa para Claudio Giráldez y su esquema de tres centrales, ya que puede desempeñarse tanto en el centro del eje como en el perfil izquierdo de la zaga.

La firma de este nuevo contrato también pone fin a los rumores que, durante este verano, situaban al jugador fuera de Vigo. Domínguez recibió ofertas de tres clubes europeos, pero tanto él como su entorno siempre priorizaron continuar vistiendo la camiseta celeste.

Las de Swedberg y Domínguez no son las únicas renovaciones en las que ha estado trabajando el Celta estas semanas. También están encaminadas las de Marcos Alonso y Óscar Mingueza. Dos futbolistas muy importantes para Claudio y también prioritarios en el proyecto celeste. Con quien la situación es más delicada es con Fran Beltrán que ya ha entrado en su último año de contrato y ahora mismo no se han sentado a negociar la renovación.