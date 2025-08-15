El Celta apuesta por Miguel Román y lo ata hasta 2028

El centrocampista Miguel Román amplió dos años más, hasta junio de 2028, su contrato con el Celta, con el que esta temporada competirá en LaLiga tras dar el salto desde el filial.

Tras una campaña brillante a las órdenes de Fredi Álvarez en el Fortuna, con 34 partidos, 4 goles, 6 asistencias y más de 3.000 minutos sobre el terreno de juego, el canterano de Gondomar tendrá ficha con el primer equipo, con el que el curso pasado debutó en Copa del Rey frente al UD San Pedro.

«Ahora, y después de una gran pretemporada con los de Claudio Giráldez, el centrocampista parece asentado en la dinámica primer equipo y se convierte así en el undécimo jugador del filial que da el salto a la élite en los últimos meses», destaca el club en su comunicado.