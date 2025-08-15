El Celta apuesta por Miguel Román y lo ata hasta 2028
El centrocampista de Gondomar tendrá ficha con el primer equipo después de convencer a Claudio Giráldez durante la pretemporada
R. V.
El centrocampista Miguel Román amplió dos años más, hasta junio de 2028, su contrato con el Celta, con el que esta temporada competirá en LaLiga tras dar el salto desde el filial.
Tras una campaña brillante a las órdenes de Fredi Álvarez en el Fortuna, con 34 partidos, 4 goles, 6 asistencias y más de 3.000 minutos sobre el terreno de juego, el canterano de Gondomar tendrá ficha con el primer equipo, con el que el curso pasado debutó en Copa del Rey frente al UD San Pedro.
«Ahora, y después de una gran pretemporada con los de Claudio Giráldez, el centrocampista parece asentado en la dinámica primer equipo y se convierte así en el undécimo jugador del filial que da el salto a la élite en los últimos meses», destaca el club en su comunicado.
- Reunión Laporta - Pini Zahavi en Barcelona
- Iñaki Peña y Como, pendientes de la inscripción de Szczesny
- ¿Y después de Joan Garcia, qué? Así piensa inscribir el Barça al resto de casos pendientes
- Ramos Mingo, el ex del Barça que suena a regreso: un central zurdo ilusionante
- Fotos | Terremoto en la prensa inglesa por las declaraciones de Rashford
- Inscripciones al límite
- La cifra que podrá utilizar el Barça para inscribir por la baja de Ter Stegen
- Ruptura de Anna y Robert Lewandowski con su marca de siempre