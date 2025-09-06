Cellerino debuta con el Gran Peña en Arteixo

Se acabaron las pruebas para el Gran Peña, que arranca una nueva temporada en Tercera RFEF. El equipo entrenado por Martín Blanco viaja a Arteixo para medirse a un equipo que la temporada pasada pasó apuros.

Los de Barreiro llegan con un equipo muy renovado. Uno de los fichajes importantes es el de Gastón Cellerino, que llega procedente de la UD Ourense, en donde anotó ocho goles.

El Gran Peña quiere repetir el buen arranque de la pasada temporada, fundamental para cimentar la permanencia. El partido es una buena prueba para calibrar el potencial del equipo. La semana que viene visitará Barreiro el Arosa.

HORA: 19:00.

CAMPO: Ponte dos Brozos.