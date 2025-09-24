Carreira, un mes de baja por lesión

Claudio Giráldez recupera efectivos para el partido de mañana en Stuttgart, tras producirse el alta médica de Marcos Alonso y de Williot Swedberg, pero pierde durante un mes a Sergio Carreira, después de confirmarse su esguince de rodilla, y se desconoce todavía el tiempo de baja de Mihailo Ristic, tras un problema muscular en Vallecas, mientras el balcánico está a la espera de nuevas pruebas explorativas para conocer el alcance de su lesión.

El Celta, que hoy viajará a tierras alemanas para iniciar su undécima participación en un torneo europeo, se queda sin Carreira para los próximos seis partidos, teniendo en cuenta que los médicos calculan un mes el periodo de recuperación de la articulación dañada el domingo ante el Rayo Vallecano. Por ello, se perderá las citas ante el Stuttgart, el PAOK y el Niza, en Europa, y frente al Elche, Atlético y Real Sociedad, en Liga .

El Celta confirmó ayer la lesión de Sergio Carreira, a quien se le realizó una resonancia magnética en un centro hospitalario de Vigo. El zaguero vigués sufre un esguince de grado uno en el ligamento colateral externo de su rodilla derecha, producido por un movimiento forzado durante el encuentro en Vallecas.

En este mismo partido, Ristic tuvo que abandonar el terreno de juego debido a unas molestias en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha. El lateral permanece a la espera de someterse a las correspondientes pruebas médicas que determinen el alcance de su lesión.

La buena noticia llegó para Giráldez con las altas médicas de Marcos Alonso y de Williot Swedberg. Ambos jugadores completaron con normalidad la sesión de entrenamiento que el equipo celeste celebró ayer en la ciudad deportiva Afouteza y estarán disponibles para viajar a Stuttgart, donde el Celta debutará en la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Vía: Faro de Vigo