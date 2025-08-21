Carlos: «Es un año muy ilusionante»

Carlos Domínguez (Vigo, 2001) no oculta su felicidad por renovar hasta 2028 con el Celta, en el que creció como futbolista y tuvo la oportunidad de debutar en Primera División y ahora en Europa.

«Estoy en mi casa. Además, ahora estamos en un equipo lleno de canteranos. Eso genera ilusión, tanto en nosotros como en la afición. Los resultados están siendo muy buenos y este año es muy ilusionante, con tres competiciones; sobre todo, Europa. Eso también supone que mucha gente quiera quedarse y competir con más hambre», sostiene.

En sus recuerdos como aficionado del Celta, subraya los partidos europeos. «Cuando el Celta fue la última vez a Europa era recogepelotas y los partidos de Panathinaikos, Ajax... los viví a pie de campo. Ahora, poder participar en esa competición, estar ahí en el campo y representar a tu ciudad en Europa, es una ilusión enorme», subraya el zaguero.

Sobre la renovación de su contrato, apunta: «Mi opción era quedarme y aquí estoy. Sonó alguna oferta de fuera pero quería quedarme y no tenía ningún motivo para irme. Estoy muy cómodo aquí porque somos muchos de la casa y el entrenador también. Nos conoce muy bien, entonces el día a día es muy fácil», explica Domínguez, que quita hierro al tropiezo ante el Getafe. «No empezamos de la mejor manera pero quedan 37 jornadas más 2 competiciones donde el equipo va a dar lo mejor». Por ello, no cree que el duelo de Mallorca suponga un punto de inflexión. «Nosotros estamos trabajando bien. Luego cada partido es diferente, cada rival es diferente. Sabemos que vamos a un campo muy difícil, donde el rival es fuerte, pero no es un punto de inflexión».

Domínguez estuvo acompañado por el director deportivo del Celta, Marco Garcés, que lo presentó como «una parte importantísima de este programa de renovaciones de jugadores canteranos. En esta ocasión, un vigués que llegó desde muy joven al club. Nos llena de orgullo tenerlo en Primera División, siempre con buenas participaciones, siempre con buena actitud».