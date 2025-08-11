Borja Iglesias ya está en Vigo: su regreso al Celta es inminente

La historia de 'amor' entre Borja Iglesias y el Celta continuará en la temporada más ilusionante de los últimos años. El 'picheleiro', que fue el máximo goleador celeste (11 tantos) la pasada campaña tras ser cedido por el Betis, ha aterrizado este lunes en el aeropuerto Santiago - Rosalía de Castro para cerrar su traspaso al club vigués. Como anunció FARO, firmará por dos temporadas con opción a una tercera por un montante que rondará los 2 millones de euros.

El delantero de 32 años, que fue captado por las cámaras de la Televisión de Galicia tras pisar suelo gallego -todavía con la mochila del Betis a su espalda-, fue recibido por su familia y por su perro -del que no se separó- en un emotivo momento en el que reinó, al fin, la felicidad. No podía ser de otra manera. Desde el glorioso término de la pasada temporada, con la clasificación del Celta para la Europa League en Getafe con un primer gol a su cuenta, tanto el futbolista como el club deseaban volver a unir sus caminos.

Con todo, la operación no ha sido tan fácil como se esperaba, a pesar de que al jugador le restaba tan solo un año de contrato y no contaban con él en la entidad verdiblanca, donde ha sido infravalorado a pesar de ser uno de los héroes de su último título, la Copa del Rey del 2022, en cuya final anotó el único gol de su equipo antes de la tanda de penaltis. Ha habido que esperar a la semana de inicio de LaLiga para finiquitar el acuerdo. Los de Claudio Giráldez debutarán el próximo domingo a las 17.00 horas en Balaídos precisamente frente al Getafe.

En las próximas horas, se prevé que el Celta comunique de manera oficial su nueva e ilusionante incorporación, que se sumará a las de Ionuț Radu, Ferran Jutglà, Bryan Zaragoza e Ilaix Moriba -sobre el que se efectuó la compra tras el préstamo del Leipzig alemán-. Ayer mismo, además, se anunció la renovación del contrato del joven Carlos Domínguez hasta 2028. Williot Swedberg y Sergio Carreira son los otros dos celestes que ampliaron su relación con el equipo, hasta 2029 ambos.