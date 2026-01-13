Borja Iglesias responde a los graves insultos homófobos sufridos en Sevilla: "A ver si te mueres"

Es deleznable. Que un futbolista - o cualquier deportista - reciba insultos homófobos por pensar, sentir y actuar con coherencia es absolutamente intolerable. El fútbol, como cualquier otro deporte, debe ser un espacio libre de odio.

Borja Iglesias se convirtió en víctima de insultos homófobos no por su orientación sexual, sino por romper con los estereotipos tradicionales de la masculinidad en el fútbol y mostrar una masculinidad no frágil, libre y coherente con sus valores. Su compromiso público con distintas causas sociales lo situaron en el punto de mira de sectores intolerantes que usan el odio como arma.

El Panda recibió durante la noche del lunes, tras el triunfo del Celta ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, graves insultos homófobos por parte de la afición sevillista. Hubo, asimismo, alusiones a su pasado bético, pues estuvo varias temporadas en Heliópolis antes de marcharse cedido al Bayer Leverkusen en enero de 2024 y, ese mismo verano, a un conjunto celeste que adquirió sus derechos esta campaña.

El portal 'Zona Mixta' captó el momento en el que al delantero santiagués le propinaban, ya fuera del estadio, insultos como "a ver si te mueres, maricón de mierda" o "píntate las uñas", mientras se dirigía a darle su camiseta a un amigo que le esperaba en los aledaños del Sánchez-Pizjuán.

Borja, quien anteriormente había mostrado a sus seguidores de 'Instagram' las descalificaciones que recibía habtualmente, tiró de ironía para reaccionar a lo ocurrido mediante un tuit en el que respondió al vídeo: "Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca".

"Y, así, todos los días"

El Panda, un día más tarde de anotar su primer hat-trick en el fútbol profesional ante el Barça en la derrota del Celta en Montjuïc, denunció algunos de los comentarios ofensivos que había recibido a través de 'Instagram' en las últimas horas: "Y así, todos los días. No sorprende que haya insultos racistas y homófobos en los campos de fútbol", escribió, aludiendo, asimismo, a las ofensas a su compañero Ilaix Moriba.

Borja Iglesias, durante el Sevilla-Celta / Julio Munoz / EFE

"Seguimos conviviendo en una sociedad en la que el respeto a los demás sigue siendo algo que está muy lejos. Una pena, Julio, porque el problema lo tienes tú, no los demás", reflexionó.