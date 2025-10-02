Borja Iglesias rechaza que el Celta tenga dependencia de sus goles

Borja Iglesias prácticamente ha monopolizado el gol del Celta en este arranque de curso. Cinco de los siete tantos que ha anotado el conjunto vigués llevan su firma, con nula aportación de otros integrantes del frente ofensivo.

El delantero santiagués, que ayer compareció junto a Claudio Giráldez en la ciudad deportiva, rechazó sin embargo que el equipo tenga dependencia de sus goles y consideró que solo es cuestión de tiempo que otros compañeros comiecen a ver portería. «No lo creo. Para que marcar un gol hace falta que el balón pase por muchos pies antes de que se finalice. Cuando marco, pienso que el gol es mío, sino de todo el equipo. Es un trabajo grupal», señaló el artillero.

«Hay muchos jugadores en el equipo capacitados para hacer goles. Ahora está pasando de esta manera, pero hay otros momentos que es al revés. En los últimos partidos nos ha costado más, pero anteriormente hemos generamos muchas ocasiones que cualquier pudo finalizar», detalló.

El nueve céltico dijo que afrontar con «una ilusión tremenda» este duelo europeo contra el Paok en Balaídos. «Es un momento muy bonito para disfrurar y demostrar que estamos preparados para esto. En la plantilla estamos trabajando con una ilusión tremenda», aseguró el Panda.

El delantero no cree que el calendario haya pasado factura al conjunto celeste que, a su juicio, está perfectamente capacitado para disputar un encuentro cada tres días: «El equipo entrena muy bien, con ilusión y ganas. Estamos muy capacitados para competir cada tres días», aseguró.

Borja Iglesias coincidió con Giráldez en que el Celta debe acostumbrarse a sufrir cuando no es capaz de imponer su dominio al rival y aseguró que el vestuario está tranquilo, pese a la falta de victorias. «Hay tranquilidad, sí, con una parte de preocupación y trabajo que también es importante tener, pero el equipo mantiene la alegría en el día día y tiene una confianza ciega en lo que hace·», destacó.

