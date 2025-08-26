Borja Iglesias se mide a su pasado reciente
Durante el mercado era difícil pronosticar con qué camiseta jugaría el santiagués el partido de mañana
REDACCIÓN
Durante buena parte del verano era complicado adivinar con qué equipo iba a jugar Borja Iglesias el partido de mañana (21:00 horas, Balaídos). La historia de su fichaje por el Celta tras la correspondiente venta del Betis tenía el final anunciado desde hace mucho tiempo.
Los jugadores tenían las cartas marcadas y la mano de cada uno se veía a las leguas. Solo hacía falta que se aclararan hasta dónde iban a estirar el cuento, si estaban dispuestos a llegar a los últimos días de este mercado que se cierra el próximo lunes, 1 de septiembre. En esa situación era posible que el partido adelantado de la sexta jornada que se disputa mañana entre el Celta y el Betis (caprichos del calendario) pudiese coger a Borja Iglesias en cualquiera de los vestuarios. Ninguna hipótesis estaba descartada.
Pero finalmente pesó la prisa del Betis por hacer hueco para sus últimas operaciones de mercado y por eso la venta del delantero santiagués se hizo a tiempo de que Borja juegue este partido con la camiseta del Celta y no la de verdiblanca. Podría haber sucedido al revés y que el traspaso se ejecutase días después. Pero al final se hizo lo que convenía a todas las piezas involucradas en el asunto.
