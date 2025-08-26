Borja Iglesias se mide a su pasado reciente

Durante buena parte del verano era complicado adivinar con qué equipo iba a jugar Borja Iglesias el partido de mañana (21:00 horas, Balaídos). La historia de su fichaje por el Celta tras la correspondiente venta del Betis tenía el final anunciado desde hace mucho tiempo.

Los jugadores tenían las cartas marcadas y la mano de cada uno se veía a las leguas. Solo hacía falta que se aclararan hasta dónde iban a estirar el cuento, si estaban dispuestos a llegar a los últimos días de este mercado que se cierra el próximo lunes, 1 de septiembre. En esa situación era posible que el partido adelantado de la sexta jornada que se disputa mañana entre el Celta y el Betis (caprichos del calendario) pudiese coger a Borja Iglesias en cualquiera de los vestuarios. Ninguna hipótesis estaba descartada.

Pero finalmente pesó la prisa del Betis por hacer hueco para sus últimas operaciones de mercado y por eso la venta del delantero santiagués se hizo a tiempo de que Borja juegue este partido con la camiseta del Celta y no la de verdiblanca. Podría haber sucedido al revés y que el traspaso se ejecutase días después. Pero al final se hizo lo que convenía a todas las piezas involucradas en el asunto.