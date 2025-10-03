Borja Iglesias: «Puede ser el mejor momento de mi carrera

Borja Iglesias, el hombre-gol del Celta en este arranque liguero, fue decisivo en esta primera victoria del conjunto vigués al anotar el gol que puso por delante a a los de Claudio Giráldez. El santiagués, que encadena seis jornadas consecutivas anotando, confesó al final del choque que vive a sus 32 años con el Celta un de los mejores momentos de forma de su carrera.

«Estoy bien, en un gran momento, puede ser que el mejor de mi carrera. Ya el año pasado me sentí muy bien, muy cómodo en algunos tramos de la temporada. La confianza del míster y la manera de jugar del equipo me viene muy bien. Estoy mi feliz, en mi casa. Estoy donde quiero estar y eso ayuda» declaró al final del partido a Movistar el Panda, que se mostró «feliz» por la victoria: «Muy contento sobre todo porque era algo que esperábamos y buscábamos desde hace tiempo [la primera victoria] y que por fin a llegado hoy, en nuestro estreno en casa en esta competición. Nosotros teníamos muchas ganas, pero la gente también, así que felices», dijo.

El delantero celeste no escondió que su equipo necesitaba esta primera victoria. «Era importante ganar, pero también de la forma que lo hemos hecho porque el equipo ha demostrado personalidad desde el minuto 1, capacidad para dominar el partido», comentó. Y añadió: «En los últimos dos partidos nos había costado, habíamos estado incómodos. Nos hemos impuesto y eso que nos llevamos el palo del gol en su primer disparo. Pero el equipo mantuvo la calma, siguió buscando las superioridades a través del balón, presionando en campo contrario».

Vía: Faro de Vigo