Borja Iglesias: «Estoy feliz, era mi deseo estar aquí y siento que el de todos»

Justamente al cumplirse un mes de su incorporación en propiedad por el Celta, Borja Iglesias compareció este jueves en A Sede para dar detalles de cómo vivió los vaivenes de la negociación de su fichaje y hablar de la nueva etapa que le espera en el conjunto celeste, con el que ha firmado hasta 2028, empezando por la ilusionante temporada que acaba de arrancar con el equipo en competición europea.

«Estoy muy feliz de estar aquí. Era mi deseo y también lo sentí así por parte de todos los que representamos al Celta. Estoy muy contento, con muchas ganas de seguir aprendiendo, aportando y creciendo», resumió el artillero, que estuvo acompañado en su comparecencia por el consejero José Manuel Amoedo y el director de fútbol, Marco Garcés.

El responsable deportivo celeste se refirió precisamente al fichaje de Borja como «la telenovela del verano», un fichaje «largo y sufrido», pero que «como toda telenovela mexicana que se precie tuvo un final feliz y acá estamos para presentarlo». Pese a que como recordó Juan Manuel Amoedo «él quería estar aquí y nosotros queríamos que estuviera», el feliz desenlace no siempre estuvo claro. «Yo estaba convencido de que se iba a dar, pero hubo momentos en que la negociación no fue sencilla. Era una negociación a tres bandas y no era fácil llegar a un acuerdo. Aun así mi intención era estar aquí, donde soy feliz», confesó Borja. «Aunque en estos momentos de dudas lo pasas mal, siempre tuve el apoyo del cuerpo técnico, de mis compañeros, de mi familia y del club», apostilló.

Su familia, precisamente, vivió la negociación casi con mayor incertidumbre que él mismo. «Lo afrontamos desde puntos de vista distintos. Por suerte o desgracia, yo ya había vivido este tipo de situaciones y cuanto tienes esta experiencia lo relativizas. Ellos lo pasaron bastante mal, pero sabían poca cosa. Yo les iba contando, pero no con mucho detalle porque no quería que viviesen ese vaivén de emociones» , explicó.

«Ya estoy al cien por cien»

Pese a no haber realizado la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez, el delantero compostelano aseguró que, tras unas semanas de adaptación, llega al próximo partido contra el Girona en plenas facultades: «Hay que tener un tiempo de adaptación. Hasta hoy, mi participación desde que llegué ha sido progresiva, lo cual ha sido bueno. Aunque venía de entrenarme y estaba en dinámica de grupo, la competición en partido no la tenía. Ahora mi sensación en el campo es que estoy bien. Hoy por hoy, ya estoy al cien por cien para lo que sea»·.

El delantero celeste dijo que se siente «afortunado» por tener a Claudio Giráldez como técnico. «La importancia de Claudio con respecto a mí es enorme como futbolista, pero aún más como persona. Tiene la capacidad de hacerte sentir libre y, a partir de ahí, trabajar y mejorar», dijo. Y subrayó: «Somos muy afortunados. Tanto él como su cuerpo técnico trabajan mucho en todas las facetas del juego y del equipo, pero también en el aspecto personal y esto es muy importante».

La participación esta temporada en la Europa League es un aliciente añadido a la nueva etapa que Borja inicia en el Celta. «No tenía la intención de perderme la temporada que tenemos por delante. Si no hubiera estado en el proceso del año pasado, me haría mucha ilusión, pero estando, todavía más», aseguró el artillero, que valoró el esfuerzo realizado por todas las partes para que su fichaje pudiese finalmente concretarse: «Dentro de la complejidad, todos hicimos un esfuerzo y salió como queríamos», celebró.

El nueve compostelano dijo que afronta este nueva temporada en el Celta sin presión, con la idea de disfrutar del fútbol en un equipo donde la responsabilidad es compartida: «Somos un equipo y, a partir de ahí, habrá momentos en que seas más partícipe, pero desde fuera la importancia es igualitaria para todos. Lo afronto con responsabilidad, pero no con presión, sino con alegría y muchas ganas de seguir creciendo», destacó.

A la hora de analizar el arranque de curso, Iglesias se queda con las buenas sensaciones mostradas tras el tropiezo inicial contra el Getafe: «Tenemos que mejorar los resultados, pero lo afrontamos con la tranquilidad de que la exigencia de ganar a este nivel es muy complicada por el nivel y el talento de los rivales. La sensación del primer partido no es la que nos gustaría, pero mascamos esta inconformidad y la plasmamos en los tres siguientes. Estamos más cerca de lo que queremos ser».