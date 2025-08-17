Bordalás: «Nos enfrentamos a un Celta que se ha reforzado muy bien»

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró en la previa al debut del equipo azulón contra el Celta que llega con «mucha ilusión» al inicio de LaLiga, en una temporada «atípica» para el equipo madrileño al tener que disputar las tres primeras jornadas fuera del Coliseum y con la «inquietud» de los jugadores inscritos.

«Ha sido una pretemporada de mucha exigencia. Este año va a ser una campaña donde va a ver que sufrir y trabajar mucho. Llegamos con mucha ilusión al inicio del campeonato», destacó el técnico alicantino sobre los amistosos.

«Han llegado jugadores nuevos, se están adaptando, tienen que entender al club que llegan, lo que es este equipo y lo que se les pide: trabajo compromiso y disciplina», dijo sobre la incorporación de Mario Martín, Adrián Liso, Kiko Femenía, Álex Sancris, Javi Muñoz, Yvan Neyou, Abdel Abqar y Davinchi.

Bordalás aseguró que el «mercado no está cerrado», y acentuó que «necesita» incorporar algunos refuerzos en algunas posiciones y que «la dirección deportiva está trabajando para ello».

Además de la salida del paraguayo Omar Alderete al Sunderland, Bordalás comentó la posibilidad de alguna salida más en el mercado de fichajes, pero recalcó que está «centrado en competir contra el Celta» en el primer partido del Getafe a domicilio y que los jugadores disponibles den «el máximo rendimiento» para competir al equipo vigués que disputará competición europea la próxima temporada.

«Sabemos que es un partido muy difícil contra un grandísimo equipo, que tiene una afición ilusionadísima después de años de no participar en competiciones europeas. Se ha reforzado francamente bien y estamos centrados en ese partido», destacó el entrenador del Getafe, que acumula diez temporadas en el equipo madrileño en dos etapas diferentes.