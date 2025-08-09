Bica de Trives por cada gol que marque el Celta este curso
El Ayuntamiento de Pobra de Trives se compromete a enviar a la plantilla del Celta una bica (bizcocho gallego) por cada gol que anote el equipo vigués esta temporada en Liga, Copa y Europa League. Ese compromiso llegó durante el viaje que la presidenta céltica, Marián Mouriño, realizó a tierras de la Ribeira Sacra acompañada de varios consejeros del club.
