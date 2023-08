Benítez confirma la salida de Gabri Veiga y se 'moja' sobre el 'Caso Rubiales': "Que los organismos tomen decisiones"

El técnico del Celta resaltó: "Los aficionados quieren ver buenos futbolistas, pero no sólo en los dos únicos equipos que pueden gastar. LaLiga limita a los demás clubes" Sobre el caso Rubiales, considera que "el éxito de la selección femenina es la noticia y, por desgracia, ha pasado a un segundo plano"

Jugosa comparecencia de prensa del técnico del Real Club Celta, Rafa Benítez, apenas a un día del choque ante el que fue su último club en LaLiga, el Real Madrid.

Sobre el 'caso Rubiales', Benítez se pronunció: "El éxito de la selección femenina es la noticia y, por desgracia, ha pasado a un segundo plano. Ahora, los organismos pertinentes que tomen las decisiones oportunas, que para eso están".

También habló el técnico sobre la situación del campeonato en pleno mercado y con la salida de Gabri Veiga -ya no está convocado- de fondo.

"Los aficionados quieren ver a buenos futbolistas en el campo, pero no sólo en los dos únicos equipos que pueden gastarse el dinero. LaLiga limita a los demás clubes para que no puedan seguir creciendo", opinó.

“Queremos que la española sea la competición más grande, pero sintiéndolo mucho está muy por detrás de la Premier. La Premier tiene muchísimo dinero detrás y duele decirlo es una realidad. ¿Y qué intentamos? ¿Meter a las cámaras en los vestuarios? No sirve para mucho. Sirve sólo para darle parafernalia, ya que es un poco ficticio, tenemos que esconder las jugadas a balon parado...”, dijo.

El técnico del Celta se preguntó asimismo: "¿Dónde tenemos que mejorar? Si somos capaces, en el campo, con jugadores de nivel. Si traes a Belllingham, pagas 100 millones, y estamos dos semanas hablando de lo bueno que es. Pero si un club como el Celta, con el control financiero tenemos que andar discutiendo por pagar 100.000 euros más o menos a un jugador, es muy difícil que LaLiga crezca. Estás vendiendo a tus mejores jugadores cada año y tienes que apostar por chavales jóvenes y cuando crecen, los vendes".

Ha sido sin duda el caso de Gabri Veiga, con destino final en el Al-Ahli de Arabia Saudí: "Es una situación que le cambia la vida a él y a su familia para bien. Para el club es doloroso, pero puede ser a medio/largo plazo una operación muy beneficiosa", comentó.

El técnico olívico ahondaba en la salida de su gran talento de futuro: "Me ha sorprendido que un club saneado no tenga capacidad para crecer por el control financiero. Lo de Gabri puede cambiar el futuro porque te da una maniobra que ahora no tienes".

“¿Irte a Arabia Saudí a los veinte años de edad? No es sólo una liga para jugadores ya mayores, se está viendo. Yo tuve a Yannick Carrasco en China, después él volvió a Europa y está jugando la Champions con el Atlético".