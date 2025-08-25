Balaídos, un estadio que gusta poco al Betis, con 9 victorias en 44 visitas

El Betis, que este miércoles disputa su partido adelantado de la sexta jornada en Vigo, sólo ha ganado nueve de sus 44 partidos oficiales en el estadio de Balaídos (20 por ciento del total), donde, además, ha cosechado catorce empates (32 por ciento) y encajado veintiuna derrotas (48 por ciento), las tres últimas de forma consecutiva.

La temporada pasada, los béticos lograron una doble ventaja muy pronto, ya que el brasileño Antony y Diego Llorente marcaron en los veinte minutos iniciales, pero los celestes le dieron la vuelta al marcador en el segundo periodo merced a los tantos de Fran Beltrán, Javi Rodríguez y Williot Swedberg.

El extremo sueco del Celta también culminó una remontaba hace dos campañas (2-1) en Balaídos, cuando deshizo en el minuto 94 el empate que habían establecido Aitor Ruibal e Iago Aspas; y en la Liga 2022/23 el conjunto céltico le ganó al Betis por la mínima con un gol de Gabri Veiga.

Desde la primera visita del Betis a Vigo, en la Segunda División de la temporada 1928/29 (derrota por 3-1, con goles de Guevara, Losada, Chicha y del visitante Sarasquete), hasta su primer triunfo, transcurrieron más de cincuenta años y una serie de doce partidos sin ganar interrumpida con el 1-2 de la Liga 1982/83, cuando marcaron el gallego Amorós y, para los verdiblancos, Poli Rincón y Atilano en propia meta.

En su siguiente duelo, tres años después, otro gol de Rincón dio la victoria por la mínima a los andaluces, que volvieron a ganar en Balaídos dos veces en la década de los 90 del pasado siglo, ambas por 0-2: en la temporada 1994/95, con doblete de Ángel Cuéllar; y en la 1996/97, con tantos de Alexis y Olías.

Los goles del brasileño Marcos Assunçao y Fernando propiciaron otro 0-2 en el curso 2002/03 y, en la década siguiente, los verdiblancos repitieron el tanteo de 0-1: con gol de Jorge Molina en 2012; uno del serbio Darko Brasanac en 2017; y otro de Jesé Rodríguez en 2019.

El entrenador chileno Manuel Pellegrini certificó la primera de sus cinco clasificaciones europeas consecutivas con el Betis, en la última jornada de la Liga 2020/21, con un 2-3 en el campo del Celta, que se adelantó mediante Iago Aspas y Brais Méndez, pero cedió en el segundo tiempo ante los tantos de Borja Iglesias, Nabil Fekir y Víctor Ruiz.

A la cita del miércoles, los célticos llegan después de empatar en Mallorca (1-1) y los béticos tras superar por la mínima al Alavés (1-0) en su estreno en el estadio de La Cartuja ante las obras de remodelación del Villamarín.