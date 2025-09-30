Balaídos asoma como respaldo para superar la crisis de resultados

Para este «desconocido» Celta de la temporada 2025-26, Balaídos asoma ahora como el respaldo necesario para superar sus debilidades y la crisis de resultados que atraviesa en las últimas jornadas. Tras las derrotas en Stuttgart y en Elche, el equipo vigués afronta un periplo de cuatro partidos consecutivos ante una afición incondicional, que llena de entusiasmo en cada cita las gradas del coliseo del Val do Fragoso. La primera cita será este jueves, ante el PAOK (21 horas). El domingo llegará el duelo contra el Atlético de Madrid (21 horas). Tras el nuevo parón por los compromisos de las selecciones, las competiciones de clubes se reanudarán la tercer semana de octubre, en la que los célticos recibirán el domingo 19 a la Real Sociedad (16:15 horas). Este ciclo se cerrará el jueves 23 con la visita a Vigo del Niza (21 horas).

Así pues, los de Claudio Giráldez podrán contar en las cuatro próximas fechas con el respaldo masivo del celtismo para intentar sumar la primera victoria de la temporada, que se resiste desde el triunfo en Getafe en mayo pasado que abrió las puertas al regreso a Europa ocho años después. En Balaídos, los celestes no le brindan una victoria a su afición desde el 10 de mayo. Fue un triunfo in extremis ante el Sevilla, gracias al tanto de Borja Iglesias en el descuento. En ese partido también marcaron Mingueza e Ilaix Moriba. El guineano se estrenaba ante los franjirrojos como goleador del Celta, al que había llegado como cedido por el Leipzig a principios de ese curso.

En estos momentos, el Celta acumula cinco partidos seguidos sin ganar en casa, en los que obtuvo dos derrotas (ante Rayo Vallecano y Getafe) y tres empates (frente a Betis, Villarreal y Girona). Es la peor racha como local de los célticos desde que Giráldez se hiciese cargo de la primera plantilla en marzo de 2024 como relevo de Rafa Benítez. En sus comienzos en la élite, el técnico porriñés logró encadenar ocho partidos sin perder en casa.

En estos momentos, la acumulación de jornadas sin ganar ha diezmado la confianza del equipo de Giráldez, que el domingo en Elche fue irreconocible al verse superado por un rival que jugó con mayor entusiasmo, las ideas más claras y la confianza que se ha ganado en su regreso a Primera División después de sumar seis jornadas invicto. Ahora, el estadio de Balaídos se presenta como el escenario de la gran oportunidad para que los de Giráldez reviertan la situación. Necesitan una victoria que les afiance en las ideas y en el plan de juego de su entrenador. Y ahí estará el celtismo para apoyar incondicionalmente al equipo.

Vía: Faro de Vigo