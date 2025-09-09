El Atlético visitará Balaídos el domingo 5 de octubre, a las 21.00
El Celta ya tiene fecha y hora para la visita del Atlético de Madrid a Balaídos. LaLiga hizo públicos ayer los horarios de la octava jornada de Liga, que el equipo celeste cerrará frente al cuadro que dirige Diego Pablo Simeone. El choque tendrá lugar el próximo domingo día 5 de octubre, a las 21.00 horas, en el coliseo celeste. Será el séptimo choque que el conjunto que dirige Claudio Giráldez celebre en domingo en lo que va de temporada. Solo el jugado contra el Betis, adelantado de la sexta jornada, se ha disputado entre semana.
