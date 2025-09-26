Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Aston Villa, gran favorito, deja dudas

El Aston Villa dejó muchas dudas sobre el papel de máximo favorito que muchos le otorgan para alzarse con el título de campeón de la Liga Europa, tras imponerse este jueves por 1-0 a un Bolonia, que sacó a relucir, especialmente en la segunda mitad, todas las carencias de los de Unai Emery.

La más preocupante la falta de pegada del conjunto que luce el conjunto inglés, que tan sólo ha sido capaz de anotar un gol en las cinco primera jornadas de la Liga inglesa, en la que los ‘villanos’ ocupan la antepenúltima plaza.

Vía: Faro de Vigo

