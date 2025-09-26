El Aston Villa, gran favorito, deja dudas
El Aston Villa dejó muchas dudas sobre el papel de máximo favorito que muchos le otorgan para alzarse con el título de campeón de la Liga Europa, tras imponerse este jueves por 1-0 a un Bolonia, que sacó a relucir, especialmente en la segunda mitad, todas las carencias de los de Unai Emery.
La más preocupante la falta de pegada del conjunto que luce el conjunto inglés, que tan sólo ha sido capaz de anotar un gol en las cinco primera jornadas de la Liga inglesa, en la que los ‘villanos’ ocupan la antepenúltima plaza.
Vía: Faro de Vigo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las intenciones del Barça con Rashford
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
- Flick prueba un once con rotaciones para Oviedo
- La excepción de Laporta con De Jong
- ¿Cuánto le cuesta al Barça cada partido en Montjuïc?
- ¿Quién es Baba Kourouma, la nueva sorpresa de Hansi Flick?
- ¡Confirmado! El primer clásico Madrid - Barça de la temporada ya tiene fecha y horario