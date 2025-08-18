Aspas: «Ya conocemos al Getafe, es culpa nuestra por entrar a la gresca»

«Ya conocemos al Getafe, a lo que juega, pero también es culpa nuestra por entrar a la gresca. No sé cuántas veces han entrado los médicos por cada falta. Cada contacto eran dos minutos en el suelo y eso lo acusamos», se quejó Iago Aspas ayer desde los micrófonos de Dazn tras la derrota en el estreno liguero. El capitán céltico invita a la autocrítica y a aprender de lo sucedido ayer en Balaídos.

Lamentó el delantero de Moaño los dos errores que condenaron a su equipo, que intentó reaccionar tras el 0-1 pero el segundo tanto del Getafe supuso un muro infranqueable para el Celta: «Con el triple cambio estábamos mucho mejor, pero Uche es poderosos en el contacto y han aprovechado las dos que han tenido. Es un partido que no gusta a la afición. Ellos han aprovechado las dos que han tenido», reiteró Aspas.

El debutante Ferran Jutglá se mostró desencantado: «Había mucha ilusión. No ha sido el debut soñado pero ha sido la primera toma de contacto y vamos a por el siguiente con muchas ganas.».

El delantero catalán destacó el apoyo del celtismo. «Me ha gustado mucho el estadio, el ambiente. Esta comunión entre la afición y el equipo es muy importante», dijo.

El-Abdellaoui

Pese a estrenarse en Primera División con derrota, Jones El-Abdellaoui se siente «Muy feliz por mi debut en Balaidos. Fue una sensación increíble y fue muy divertido salir al campo delante de esta fantástica afición. Fue una sensación increíble», insistió el atacante noruego-marroquí, a quien Giráldez le dio más de media hora para jugar como carrilero derecho. «El Getafe es un equipo duro y nos planteó un partido difícil. Lo dimos todo, luchamos y trabajamos duro pero desafortunadamente hoy no ha sido suficiente», añadió.