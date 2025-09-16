Aspas: alejado del área, más pasador

A Claudio Giráldez le ha tocado gestionar los últimos años de carrera de Iago Aspas, que quizás continúa en Vigo porque en el porriñés encontró al entrenador que mejor puede entender la transformación física de un futbolista de 38 años que mantiene su talento pero ha perdido capacidad rematadora para mantenerse como uno de los mejores artilleros de la Liga. El Aspas de esta temporada se ha alejado un poco más del área rival para actuar como enganche entre los centrocampistas y los delanteros porque mantiene una cualidad difícil de conservar en un equipo que no sea de los grandes: filtrar pases de gol. La marcha de Fer López, quien estaba señalado como su sustituto natural, ha condicionado todavía más el nuevo papel del astro morracense.

Giráldez ha alejado a Aspas de la banda derecha para que se mueva por los pasillos centrales. Considera el técnico que así es más complicado de detectar por los rivales, que no saben a quién encargar que vigile los movimientos del capitán céltico. Ante el Girona se situó por momentos a una altura más baja con respecto al área rival que su compañero Ilaix Moriba, que ejercía como segundo pivote.

En este nuevo rol, los números de Aspas se alejan del delantero convencional, pues solo contabiliza tres disparos a puerta, tantos como los balones interceptados al rival. Su nueva ubicación entre líneas le obliga a realizar labores menos vistosas en determinados momentos del partido. Giráldez quiere aprovechar la facilidad del moañés como pasador, con lo que el equipo es capaz de generar muchas triangulaciones para generar más espacios libres.

Es de los pocos de la plantilla que ha participado en los cinco partidos de Liga. En cuatro fue titular y solo fue suplente ante el Betis, en una jornada intersemanal sin apenas tiempo de descanso tras el duelo contra el Mallorca. El curso pasado, Aspas finalizó con 10 goles y 5 asistencias. Por el momento, no se ha estrenado en ambos apartados. Ante el Girona solo realizó un disparo a puerta. Fue en el minuto inicial y la defensa impidió que el remate llegase a la portería de Gazzaniga. El moañés tuvo otra oportunidad de disparar a puerta, dudó y se quedó sin soluciones, como aquellas que le convirtieron en un peligroso delantero. Ahora ejerce como pasador, alejado del área.

Vía: Faro de Vigo