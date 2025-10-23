Aspas, con 534, ya es el futbolista del Celta con más partidos oficiales disputados

Iago Aspas, capitán del Celta, se convirtió este jueves en el jugador con más encuentros oficiales disputados con la camiseta celeste, tras alcanzar los 534 en el duelo de su equipo con el Niza francés en Balaídos. Un récord que el de Moaña celebró con un gol en los primeros minutos del partido.

El internacional español agrandó su leyenda tras superar un registro que Manolo Rodríguez, ‘O Gran Capitán’, ostentaba desde hace más de 43 años, cuando un 23 de mayo de 1982 disputó su último partido con el Celta ante el Castilla en Segunda División.

Aspas, cuatro veces ganador del Trofeo Zarra, arrancó como titular después de quedarse sin jugar ante la Real Sociedad.

Inicio de la leyenda

El delantero gallego debutó con el Celta el 8 de junio de 2008 frente al Salamanca en el Estadio Helmántico. No obstante, su irrupción se produjo un año después, cuando firmó un doblete ante el Alavés que acabó con el sufrimiento de su equipo, que peleaba por no descender a Segunda División B.

A partir de ahí, su protagonismo e importancia en el equipo no ha dejado de crecer, siendo pieza clave en el ascenso a la máxima categoría y en las dos clasificaciones para disputar la Liga Europa.

Aspas, que termina contrato con el club de su vida el próximo 30 de junio de 2026, es el máximo goleador del Celta con 216 tantos en las 16 temporadas que ha defendido la camiseta celeste.