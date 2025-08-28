As Celtas, Sárdoma y Tomiño, cita en Bouzas
El Baltar Pujales acogerá el sábado que viene, a partir de las 17:00 horas, el triangular Vila de Bouzas con las participación de los primeros equipos de As Celtas, Sárdoma y Tomiño. Las celestes se estrenará en Segunda RFEF una semana después ante el Bizkerre en A Madroa, a partir de las 16:30 horas.
