As Celtas golea sin piedad

Paseo triunfal de As Celtas, que se coloca como líder provisional del grupo 1 de Segunda Federación a la espera de los resultados dominicales, pues el de A Madroa ha sido el único encuentro jugado el sábado. Las reinas del empate, el Atlético de Madrid C, no hicieron honor a sus resultados de la pasada campaña y el equipo de Vicky Vázquez les pasó por encima sin necesidad de apretar.

Asentado en una defensa de tres (Celia, ‘Pañu’ y ‘Muñi’) que no hace concesiones a las rivales, As Celtas buscó las bandas, explotó la velocidad de Toubes y ofreció a su afición un triunfo cómodo, mandando de paso el mensaje al resto de equipos de que en A Madroa solo gana el once celeste.

¿Y el partido? Bien. Tras la protesta de la afición por un derribo en el área visitante a Tati Barcia, el primer gol local llegó rápido. De un ataque con buena pinta de las colchoneras se pasó a un balón largo a Toubes, al pésimo marcaje de las centrales madrileñas sobre la ourensana, a la que dejaron sin vigilancia, y al regate de ésta a la portera para definir el 1-0. No sería el único error grosero de las rojiblancas ante un Celta dispuesto a aceptar regalos y a no perdonó ni uno.

Una salida de Naiara con regular despeje (minuto 20) y un disparo inocente de Nerea Sánchez (min. 22), atajado por la portera celeste, fueron la respuesta atlética al gol vigués. En realidad, la más clara, y única oportunidad del filial madrileño solo llegó en los compases finales del primer tiempo, con una galopada de Norniella, que regateó en el área a la zaga céltica y chutó alto cuando había hecho lo más difícil. Después, un disparo de Paula Lorenzo, atrapado por la portera rival y a vestuarios.

La segunda mitad se solventó en un abrir y cerrar de ojos. As Celtas noqueó a las capitalinas porque dominó, mandó y fue eficaz, siempre con la distribución del cuero por parte de María Figueroa, que acabó manteada al cumplir años la redondelana, generación de 2023. Las de Vicky Vázquez fueron un torbellino en seis minutos. Paula Lorenzo avisó, pero su disparo se encontró con una providencial Merino.

Y hasta ahí. Un saque de esquina, un balón que queda en el área y una volea imparable de Tati Barcia para el 2-0. Y después, una combinación Nara-María Nogueira-Nara para que ésta se escapase sola y fusilase por el palo corto.

Eran minutos de festival. Nara, espectacular, devolvía el pase de Nogueira con un balón largo y colgado a la delantera, que solo tuvo que acomodarse el cuero para el 4-0. La de Ames acabó firmando un doblete sobre las colchoneras.