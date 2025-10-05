As Celtas defiende el liderato en casa del Racing

As Celtas defiende este domingo su liderato en casa del anterior líder del grupo 1 de 2ª Federación, el Racing de Santander (12:00 horas, Campos de Sport de Astillero, Guillermo Martínez), en un partido que podrá verse en directo tanto por la plataforma GS360 -como es habitual- como por el canal en Youtube del Real Racing Club cántabro.

Vicky Vázquez, entrenadora celeste, repite la misma convocatoria de dieciocho futbolistas que se impuso en A Madroa al Athletic B. Su rival viene de jugar eliminatoria de la Copa de la Reina entre semana (derrota por 0-3 frente al Alavés) y Mario Ortiz, su técnico, espera recuperar la primera posición.

“Venimos de un empate que nos dolió, porque se produjo en el último minuto, pero también nos refuerza en cuanto a carácter y nos recuerda que cada detalle cuenta”, apuntó Ortiz a los medios oficiales del club. Las montañesas recuperan a Paula Montes, su segunda portera para este compromiso.

Este domingo, el Dépor B, próximo rival de las celestes en A Madroa (sábado 11, 16:00 horas), recibe al B de la Real Sociedad. Las herculinas están situadas a solo dos puntos de las célticas.

Vía: Faro de Vigo