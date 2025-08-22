Arrasate: «El Celta va a por las cosas; no espera a que sucedan»

Jagoba Arrasate reconoció este viernes en su comparecencia que no es ajeno al runrún que rodea al Mallorca por el mercado de fichajes, aunque dejó claro que están «preparados» para el duelo ante el Celta. «Seguramente hay más ruido del que nos gustaría desde fuera, pero dentro creo que hemos entrenado bien y tenemos claro que mañana es un partido muy importante», destacó el preparador bermellón ante los periodistas en Son Moix.

El tema principal de la rueda de prensa fue la situación de Pablo Maffeo, que quiere irse. Arrasate desmintió que el miércoles expulsase al lateral del entrenamiento por su actitud: «Tenía una molestía, no le veía bien y le invité a salir de la tarea». «Hoy sin ir más lejos hemos sacado otros jugadores porque mañana no van a estar”, expresó Jagoba refieriéndose a Muriqi y Morlanes, quienes hoy no estarán por sus respectivas expulsiones en el choque frente al Barcelona.

El técnico tiene claro que, en el caso de que Maffeo no salga, es posible recuperarle mentalmente. Y lo mismo sucede con Larin. Por el momento, los dos siguen quedándose fuera de la convocatoria: «Veo recuperable a Maffeo. Y Larin lo mismo. Ellos creen que su ciclo aquí ha terminado, pero esto es como la cárcel, si ves que al final no sales tendrás que adaptarte».

En vísperas el encuentro de mañana sábado, Arrasate alabó al conjunto celeste: «Pienso que fue uno de los mejores equipos que pasó por aquí. Desde que está Claudio Giráldez, el equipo es muy reconocible, muy valiente, que va a por las cosas y no espera a que sucedan».

El Celta perdió en su debut liguero por 0-2 frente a el Getafe en un partido que fue «muy diferente» en comparación al que se disputará en Son Moix, según considera el entrenador bermellón. El técnico reconoció que Mateo Joseph tiene opciones de ser titular tras su debut ante el Barcelona.