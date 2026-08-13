¡Aplazado el Celta-Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos!

El Celta-Osasuna previsto para este domingo 16 de agosto a las 21:30 horas ha sido suspendido debido al mal estado del césped de Balaídos tal y como confirmó LaLiga en sus canales oficiales. "LALIGA, en coordinación con ambos clubes y la RFEF, ha decidido aplazar el encuentro que debía enfrentar al RC Celta y a Osasuna el próximo domingo en ABANCA Balaídos debido a una enfermedad que ha afectado al césped del estadio", reza el comunicado.

La entidad gallega había solicitado a LaLiga el aplazamiento del encuentro tras detectar que un hongo había deteriorado el césped. Técnicos de la Liga se desplazaron a Vigo y, tras comprobar que el césped no reúne las garantías necesarias para la disputa del encuentro, aceptaron aplazarlo. El encuentro se disputará finalmente el próximo jueves, 27 de agosto, a las 20:30h.

Así lo detalla la entidad celeste mediante un comunicado: "La semana pasada, LaLiga llevó a cabo una visita técnica en la que se validaron los trabajos realizados para erradicar la enfermedad que afectaba al terreno de juego, y se certificó que este cumplía con los parámetros de calidad y seguridad exigidos para la práctica deportiva. Las condiciones meteorológicas de los últimos días han tenido un efecto adverso en la buena evolución del estado del terreno de juego, lo que ha llevado a la decisión de aplazar el partido. El partido se disputará ahora el jueves 27 de agosto a las 20:30.

Las entradas adquiridas para este partido contra el Osasuna siguen siendo totalmente válidas para la nueva fecha, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional".

"El Celta pide disculpas por las molestias que esta decisión pueda causar a todos los aficionados que ya habían planeado su jornada para animar al equipo en este inicio de temporada, y agradece su comprensión ante esta circunstancia excepcional", lamenta el club vigués.

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Osasuna, por su parte, mostró su malestar respecto a la modificación del horario de su visita a Balaídos.