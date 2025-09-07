Antañón aporta un gran gol en el empate español ante Inglaterra

El céltico Andrés Antañón se estrenó como goleador de la selección española sub-19 que ayer igualó a tres tantos con Inglaterra en el Torneo Pinatar Arena. El centrocampista vigués firmó un excelente gol: mandó el balón a la escuadra con un lanzamiento desde fuera del área. Era su segunda titularidad en este torneo con el combinado español que le impedirá estar esta tarde en Barreiro con sus compañeros del Celta Fortuna.

Después de este empate contra los ingleses, España se jugará el título de este torneo en el partido que disputará el próximo martes, a las 10:30 horas, ante Ucrania.

Fer López

Por su parte, el excéltico Fer López debutó el viernes con la selección española sub-21, que superó con claridad a Chipre. El ahora jugador del Wolverhampton fue suplente y entró en el minuto 59. Al habilidoso centrocampista le dio tiempo de participar en la elaboración del segundo gol del conjunto español, firmado por el defensa Yarek Gasiorowski.

Este partido de clasificación para el Europeo de Albania y Serbia se jugó en el estadio de Los Pajaritos, de Soria. Allí, Fer López se estrenó con la Rojita.