El año que todos esperan a Sotelo

El vigués Hugo Sotelo Gómez estrenó titularidad en la nueva temporada y se convirtió en el más destacado del Celta en el empate en Son Moix, donde culminó su buen trabajo con una asistencia a Javi Rueda para que el andaluz anotase su primer gol en Primera División. Después de una irregular campaña 24-25, Sotelo se enfrenta al reto de consolidarse en el centro del campo del equipo de Claudio Giráldez. Su excelente manejo del balón y visión de juego llevó al vigués a estrenarse en el primer equipo en edad juvenil, siguiendo los pasos de sus compañeros Gabri Veiga y Miguel Rodríguez. Eduardo Coudet le concedió el último minuto de un Barça-Celta que suponía nada más y nada menos que el adiós de Messi al Camp Nou como azulgrana.

A pesar de disfrutar solamente de 15 titularidad en la anterior campaña, Sotelo llegó al mercado de verano como uno de los valores de la cantera que más interés despertó. El club reconoció haber recibido alguna oferta por el centrocampista, que gusta en ligas como la italiana, pero finalmente cumplirá su tercera temporada consecutiva en el primer equipo, en el que se asentó en el curso 23-24 con Benítez, que le dio la titularidad en las dos primeras jornadas para dejarlo como revulsivo para algunos partidos. La llegada de Giráldez, que lo había dirigido en el filial, le devolvió el protagonismo en una plantilla en la que se reencontró con otros excompañeros de la cantera como Damián Rodríguez, Hugo Álvarez y Javi Rodríguez.

Con más experiencia en la élite que los citados, Sotelo no disfrutó de la continuidad esperada durante la pasada temporada, en la que Giráldez movió continuamente la pareja de pivotes para acabar con Beltrán y Moriba como titulares habituales. Así, el vigués sumó 24 partidos en LaLiga. En Son Moix alcanzó la actuación cuadragésimo sexta en la máxima categoría con 21 años. Giráldez le dio la manija del juego en la medular, acompañado de un Moriba que se posicionaba unos metros por delante. Sotelo era el encargado de manejar los tiempos y dar sentido a las jugadas. Estuvo seguro con la pelota, a la que le dio velocidad. Pero también destacó por su marcaje a un Darder sobre el que descansa buena parte del fútbol creativo de los bermellones. El vigués se inventó una asistencia cuando Rueda corría por la banda. El malagueño recibió el balón en perfectas condiciones para ganarle la carrera a Mojica y plantarse con ventaja ante el portero Leo Román.

El Celta dominaba en el marcador con Sotelo imponiéndose en la medular. Pero una falta a Darder que el colegiado castigó además con tarjeta amarilla levó al centrocampista vigués al banquillo en el minuto 73. El Celta acusó la ausencia del talentoso centrocampista y acabó cediendo un empate diez minutos después.

Con su buena actuación en Son Moix, a Sotelo se le abren más puertas para desbancar a Beltrán de la titularidad. El madrileño nacido en Seseña afronta un año complicado teniendo en cuenta que afronta sus últimos meses de contrato en Vigo mientras el club niega que existan negociaciones con su agente para la renovación.

Sotelo, por su parte, es un futbolista muy del agrado de Giráldez, que gusta de pivotes con buen manejo del balón y anticipación para suplir sus desventajas físicas ante rivales más corpulentos.

Con la incorporación de Miguel Román, la competencia aumenta entre los cinco centrocampistas para ocupar dos puestos, pero Sotelo posee calidad suficiente para convertirse en uno de los habituales de Giráldez y aprovechar esta temporada europea para consolidarse en la élite.