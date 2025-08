Alternativas por si falla el plan del Panda

El pulso entre el Betis y el Celta por Borja Iglesias se esperaba largo y complicado, con varias fases en la estrategia de ambos equipos para tratar de desgastar la paciencia del contendiente en una partida sin fin; bueno, sí, el próximo 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes de verano. El delantero gallego, mientras tanto, acaba de iniciar una nueva concentración con el conjunto sevillano. Pellegrini se ha llevado al plantel a Marbella después de cerrar una gira por Inglaterra. Y cuando resta menos de un mes para poder solucionar el conflicto, en Vigo ya manejan otras alternativas para reforzar la delantera por si falla la deseada por el propio jugador y por Claudio Giráldez. Nombres como los del canadiense Cyle Larin, del Mallorca, o el portugués André Silva, del Leipzig, suenan como posibles recambios.

El plan para el regreso de Borja Iglesias, el Panda, a Vigo, continúa con el ritmo esperado, aunque no el deseado. Betis y Celta se mantienen firmes en sus posiciones: no regalar al jugador y no pagar por quien se irá gratis en enero.

En medio, han surgido noticias más o menos interesadas desde ambas partes de que si al jugador lo quieren equipos como el Valencia o el Celta maneja alternativas como André Silva y Larin. Borja Iglesias, por su parte, solo espera que llegue la fecha en la que por fin podrá realizar la anhelada mudanza a Galicia.

Regresar a casa es el único destino que contempla el delantero santiagués después de que Manuel Pellegrini le dejase claro desde hace tiempo que no cuenta con él. Esa posición del técnico llevó al jugador a marcharse cedido al Bayer Leverkusen hace año y medio y durante la pasada temporada disfrutar con el Celta.

Después de celebrar la clasificación europea de los célticos y de disfrutar de las vacaciones estivales, al futbolista gallego le tocó reincorporarse al Betis, con el que le resta un año de contrato. Y ayer, la plantilla verdiblanca inició una nueva concentración, en Marbella, donde permanecerá hasta el próximo sábado y durante la que disputará dos nuevos amistosos. En La Línea de la Concepción (Cádiz), se medirá el próximo miércoles al Como italiano del excéltico Tasos Douvikas y que pretende a Carl Starfelt, y el sábado en el estadio de La Rosaleda al Málaga, que será el último ensayo antes de afrontar el inicio de la temporada.

No parece probable que Betis y Celta lleguen a un acuerdo por Borja Iglesias antes de que arranque el campeonato. Es más, todo indica que los deseos del jugador no podrán cumplirse hasta que se acerquen las horas finales del mercado de fichajes, cuando al Betis le entren las prisas por disponer para otros fines del importante salario que le abona al gallego y cuando al Celta ya no le queden opciones para reforzar su delantera con el jugador que todos quieren volver a ver en Balaídos.

Para que se cumplan los deseos del Panda, quedan muchas jornadas en las que ambos clubes seguirán manejando sus bazas con la intención de desgastar al rival en un pulso que será tan largo y complicado como se esperaba cuando al futbolista le tocó regresar a Sevilla mientras agradecía los deseos de Giráldez, del club, de la plantilla y de la afición céltica de que volviese pronto a casa para disfrutar de una temporada en Vigo con el equipo en Europa.

Si la estrategia fracasase, en el Celta ya manejan alternativas y salen a la luz nombres que generan suspicacias en un Betis que está convencido del beneficio que le supondrá la salida de Borja Iglesias, aunque sea gratis. Pero eso, de momento, no se contempla. Queda mercado por delante.