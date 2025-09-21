Alfa y omega celeste

El Celta Fortuna, en su segundo partido de la temporada como local, se impuso al Arenas de Getxo en un encuentro en el que los vigueses dominaron, especialmente en la primera mitad, y en el que dispusieron de multitud de ocasiones, pero que acabaron ganando por un tanto en los primeros segundos de partido y otro en los últimos.

El filial, que repetía el once que la pasada semana ganó en Mérida, empezó el encuentro de la mejor manera posible. Apenas habían transcurrido unos instantes desde el saque de centro cuando la buena e intensa presión arriba de los vigueses les permitió recuperar un peligrosísimo balón en área rival que Óscar Marcos, con un medido disparo cruzado a la base del poste, transformó en el 1-0.

El fulgurante inicio de partido pudo haber sido incluso mejor para el conjunto de Fredi Álvarez. Porque en el minuto 3 Gavián colocó un pase en profundidad para que Hugo Álvarez exhibiese su potencia y velocidad en el duelo con Pablo García para llegar a línea de fondo y poner un balón a la frontal del área pequeña que, por un mal bote, Somuah no logró conectar para firmar el 2-0. Un tanto que también estuvo a punto de lograr en esa misma acción Óscar Marcos pero su disparo se marchó a córner tras rebotar en un defensa.

El Celta Fortuna estaba cómodo aprovechando los espacios que ofrece Balaídos, disfrutando con el balón y haciendo sufrir al Arenas con la movilidad de sus jugadores y con sus rápidas y precisas combinaciones.

Así, las oportunidades se sucedían Entre ellas, un disparo lejano de Somuah fuera por poco, una falta en la frontal en la que Hugo González puso a prueba a Anartz, un lanzamiento de Arcos a manos del portero o un cabezazo de Hugo González que también detuvo sin apuros el meta del Arenas.

Mientras, los visitantes apenas inquietaron a Coke con un disparo desde la frontal de Verde a los diez minutos, al que respondió bien el guardameta céltico.

El ímpetu local decayó pasada la media hora y los visitantes, que ya habían realizado su primera sustitución, aprovecharon para desperezarse, especialmente con un disparo raso de Collado a punto de llegar al descanso, que Coke tuvo que detener en dos tiempos.

El inicio de la segunda mitad estuvo a punto de ser una copia del comienzo del choque. Joel obligó a Anartz a estirarse al máximo para repeler su disparo raso desde la frontal y en el rechace Gavián conectó un potentísimo disparo que rozó el palo.

El filial tuvo la sentencia en un saque de portería de Coke en el que Álvaro Marín acabó plantándose mano a mano, aunque el forcejeo con el central provocó que Anartz detuviese sin problema su flojo remate.

Pero el Celta Fortuna ya no tenía el partido controlado y Diocou, un incordio toda la segunda parte, lo confirmaba en una buena acción individual en la que Coke evitó el tanto y en el rechace el árbitro tuvo que consultar el vídeo ante la petición de los visitantes de mano de Anxo.

Cierto es que los locales pudieron cerrar el partido antes pero el gol no llegaba y el Arenas crecía con la esperanza de arañar un punto e intensificaba su asedio con el paso de los minutos ofreciendo muchas facilidades atrás.

Por eso, en el descuento sucedió lo esperado. Sillero tuvo la oportunidad para los visitantes en un saque de esquina que cabeceó a las manos de Coke y en el contragolpe Arcos, ahora sí, no perdonó y selló definitivamente el triunfo vigués, casi sobre el pitido final.

2-0 Celta Fortuna - Arenas CELTA FORTUNA: Coke, Anxo, Meixús, Joel López (Noah. Nim.85), Gavián (Milla, min.78), Capdevila (Antañón, min.70), Burcio, Arcos, Hugo González (Luis Bilbao, min.78), Bernard Somuah (Álvaro Marín, min.46) y Óscar Marcos. ARENAS DE GETXO: Anartz, Sillero, Paul Álvarez, Pablo García, Collado, Verde (Zabala, min.30), Álex (Messina, min.74), Zabaleta (Honrado, min.74), Mattheus (Mutilva, min.57), Jorge Luis (Vázquez, min.74) y Diocou. GOLES: 1-0, min.1: Óscar Marcos; 2-0, min.94: Ángel Arcos .

Vía: Faro de Vigo