CELTA

La afición del Celta se pinta las uñas tras los insultos homófobos a Borja Iglesias

La convocatoria fue un éxito entre la hinchada olívica tras los desprecios homófobos sufridos por el delantero

Un aficionado olívico, con las uñas pintadas en solidaridad con Borja Iglesias

Un aficionado olívico, con las uñas pintadas en solidaridad con Borja Iglesias / EFE

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

No es la primera vez que un futbolista de Primera sufre insultos homófobos esta temporada. La lacra, que parecía extinguida después de años de concienciación social, ha cobrado vida de nuevo con episodios como los vividos por Aitor Ruibal, Héctor Bellerín o Borja Iglesias.

Borja Iglesias, esta temporada con el Celta

Borja Iglesias, esta temporada con el Celta / @BorjaIglesias9

Insultos en Sevilla

El delantero santiagués fue el último en sufrir insultos de carácter homofóbico. Fue en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla tras el encuentro disputado por el Celta el pasado lunes en la capital hispalense. Al finalizar la contienda, con triunfo gallego, un reducto de espectadores locales le lanzaron lindezas del tipo: "A ver si te mueres, maricón de mierda" o "píntate las uñas". El Panda, al igual que otros futbolistas o artistas, se caracteriza por aparecer en público con las uñas pintadas de negro.

Apoyo de sus compañeros

La afición del Celta quiso mostrar solidaridad con su futbolista en una iniciativa lanzada por la peña 'Carcamáns' que contó con el apoyo del propio club celeste. "Celtista, este domingo... ¡al estadio con las uñas pintadas", rezaba el mensaje lanzado a través de las redes sociales y respaldado desde la entidad.

Cientos de aficionados olívicos acudieron a Balaídos para presenciar el duelo contra el Rayo Vallecano (3-0) con las uñas pintadas, respaldando así a Borja Iglesias, uno de los futbolistas más queridos por la hinchada. La propuesta caló en la gente 'celtiña' y en la plantilla del primer equipo, ya que algunos futbolistas también lucieron manicura durante el encuentro contra los madrileños.

