Adriá Capdevila, sexto fichaje de un Fortuna que juega en Zamora

El Celta anunció ayer la incorporación del centrocampista Adrià Capdevila, quien procede del Getafe y firma un contrato con la entidad viguesa hasta junio de 2029. Es el sexto refuerzo del Fortuna, que el sábado arranca la temporada en la Primera RFEF en Zamora (19:30 horas).

El catalán se formó en las categorías inferiores del Barcelona, de donde dio el salto al fútbol estadounidense. Tras su paso por la Universidad Oregon State, regresó a España para jugar en la UD Logroñés y el Utebo antes de firmar por el filial del Getafe el pasado invierno.

«A sus 21 años, Capdevila destaca por su perfil asociativo, su capacidad organizativa y su gran personalidad para asumir un rol más ofensivo en campo rival», explica el Celta sobre Capdevila, que en 2016 fue elegido mejor jugador de la Liga Promises formando pareja con el barcelonista Gavi. El catalán se une así a Caio Barone, Jan Oliveras, Luis Bilbao, Álvaro Marín y Quique Ribes como refuerzo del filial céltico.