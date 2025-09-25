Se acabaron los ocho años de espera

Ocho años esperando por el momento de volver a competir en Europa después del amargo trago de rozar el pase a la final de la Liga Europa en Old Trafford. Esta noche (21 horas), el MHP Arena de Stuttgart lucirá un lleno con 60.000 espectadores para acoger el estreno del Celta en la liguilla de la segunda competición europea por equipos, en la que los célticos participan por novena vez. Unos 1.200 aficionados arroparán al equipo vigués, que viaja con la ilusión de sumar el primer triunfo del curso.

El equipo alemán no se lo pondrá fácil, como ya demostró en el amistoso entre ambos del pasado agosto, que se resolvió por 2-1 a favor del equipo que dirige Sebastian Hoeness. Sobrino del histórico Uli Hoeness, a sus 43 años acumula una trayectoria profesional en los banquillos similar a la de Claudio Giráldez. Tras trabajar en las categorías inferiores y destacar en el filial del Bayern Múnich se fue al Hoffenheim y año y medio después acabó en el Stuttgart, al que llegó en abril de 2023, para salvarlo del descenso. Tras lograr el objetivo, al año siguiente lo elevó hasta el subcampeonato de la Bundesliga. Además, el curso pasado ganó la Copa alemana, por lo que se ha convertido en uno de los técnicos de moda en Alemania. A pesar del interés de otros clubes, Hoeness ha ampliado su compromiso con el Stuttgart hasta 2028. En lo táctico, apuesta por un fútbol alegre, partiendo del 4-2-3-1 como esquema de juego.

Enfrente tendrá esta noche como rival al equipo de un Claudio Giráldez que se estrenará en Europa apenas año y medio después de dirigir al filial céltico, del que ha nutrido a la primera plantilla con jóvenes talentos que hoy también conocerán la experiencia de disputar una competición europea. Más de la mitad del plantel celeste ha pasado por el filial céltico. Para esta cita, el entrenador de O Porriño ha recuperado a Marcos Alonso y a Williot Swedberg, aunque pierde por lesión a Carreira y a Ristic y continúa sin contar con Aidoo, mientras que cita por primera vez desde mayo a Franco Cervi, que podría echar una mano en un carril izquierdo escaso de efectivos.

Stuttgart y Celta se enfrentarán por segunda vez en Europa, después de la eliminatoria, también del segundo torneo continental, disputada en la temporada 2000-01 que se resolvió a favor de los vigueses tras empatar en Alemania y ganar en Balaídos con goles de Karpin y de Mostovoi. Un cuarto de siglo después, el equipo alemán llega a esta cita tras ganar en la última jornada de la Bundesliga al St Pauli (2-0). Era su segunda victoria consecutiva en el MHP Arena, pues también había superado al Borussia Monchengladbach (1-0). Fuera de casa, sin embargo, no ha sumado ningún punto. Con seis, se sitúa octavo en la liga alemana.

Los célticos, por su parte, perdieron en el estreno ante el Getafe (0-2) y han encadenado una racha histórica de empates a un gol (Mallorca, Betis, Villarreal, Girona y Rayo Vallecano). Los cinco puntos obtenidos en la Liga le han llevado a la parte baja de la clasificación.

A pesar de llegar con casi dos días menos de descanso a la cita de esta noche que su rival, pues el Stuttgart jugó el viernes pasado, Giráldez está acostumbrado a mantener un equilibrado reparto de minutos y a ser generoso en las rotaciones. Se espera que en el once inicial de esta noche se encuentren Starfelt, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Mingueza, Moriba, Aspas, Jutglà y Pablo Durán, que fueron suplentes en Vallecas. Y ocho de los componentes del plantel celeste acumulan experiencia en torneos europeos.

Hoeness, por su parte, podría repetir el mismo equipo que ganó al St Pauli. Uno de los destacados el viernes pasado fue el centrocampista español Chema Andrés, fichado este verano del Castilla, formando pareja con el internacional Angelo Stiller, una de las promesas del fútbol alemán. Sin embargo, al doble pivote podría volver el internacional turco Atakan Karazor. Y otro internacional, el marroquí Bilal El Khannouss se ha adueñado de la posición de enganche, mientras que en las bandas destacan el portugués Tiago Tomas y el alemán Jamie Leweling. La referencia en ataque es el bosnio Ermedin Demirovic, con 2 goles y 1 asistencia en la Bundesliga, que pasó por el Alavés y el Almería.

