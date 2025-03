La valentía de Abel Jordan: "Voy con la ambición de ganar el oro en 60 lisos"

Abel Jordán es a sus 21 años la gran esperanza de la velocidad española, que podría haber encontrado por fin su piedra filosofal después de muchos años de búsqueda con las lesiones que frustraron al hispanocubano Yunier Pérez como último episodio.

Nacido en Vigo de padre cubano y estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Fullerton (California), el actual campeón de España de 60 y de 100 metros se presenta en el Europeo de Apeldoorn como líder continental del año junto al sueco Henrik Larsson (ambos 6.54) y también estará en su prueba fetiche, los 60 metros vallas, junto al campeón nacional Quique Llopis y a Asier Martínez.

El atleta del Playas de Castellón confesó a SPORT en Madrid antes de viajar a tierras neerlandesas que siempre se fija los objetivos más elevados y que va al Europeo "a por el oro, lo que no quiere decir que lo tenga que ganar". Un auténtico crack, vamos.

¿Es la estrella emergente de las vallas o de la velocidad?

De ambas. Quiero ser el mejor en las dos.

¿Le siguen ‘tirando’ más las vallas que el liso?

Me siguen pareciendo más divertidas las vallas, pero como para ser un buen vallista tengo que entrenar la velocidad, aprovecho y las disfruto.

¿Con quién se queda, con Holloway o con Noah Lyles?

Con Holloway de largo. Me parece un atleta mucho más dominante en su prueba que Lyles. Es que no le ha ganado nadie en 11 años, pero nadie es nadie. Es los atletas más completos, porque corre 60, corre 100, tiene 8'18'17 en longitud, 2,26 en altura. Quitando a los decatletas es de los más completos.

¿Es más ingeniero mecánico o ya es más atleta?

Hoy en día creo que más atleta. Nunca pensé que llegaría a este nivel y lo estoy disfrutando un montón. También disfruto la ingeniería, pero más por obligarme a mí mismo, porque de lo que tengo ganas es de entrenar, viajar y competir.

Abel Jordán maravilló en Gallur en los Nacionales bajo techo / RFEA

Pero cuando acabe la pista cubierta regresará a California...

Sí, porque además tengo los Nacionales Universitarios del 21 al 23 de marzo (en Staten Island, Nueva York). (Precisamente la fecha de los Mundiales de Nanking).

Me viene un poco a la cabeza la historia de Bruno Hortelano.

Cuando acabe la carrera será difícil quedarme allí por el visado y, sobre todo, por mi familia. El atletismo es una parte muy importante de mi vida, pero también necesito esa parte que no es el atletismo y seguir allí haría que todo fuese atletismo. La idea es volver, porque podré estar con los míos y además tendré una vía de escape.

¿Se ve más cerca de bajar de 7.50 en 60 metros vallas o de 13 en 110?

De 7.50. Es posible y se vio en la final del Campeonato de España, que hice 7.53 golpeando la cuarta y la quinta valla. Tendría que salirme una carrera muy, muy buena, pero soy capaz de bajar de 7.50.

¿Le haría más ilusión bajar de 10 en 100 o de 13 en 110 vallas?

De 13, porque es más difícil. Lo veo más complicado. Ahora, que si bajo de 10 no me quejaré (ríe).

Pero bajar de 10 segundos en 100 metros sería la bomba...

Mediáticamente, pero bajar de 13 en 110 vallas es muy difícil. Hoy me decía un medio que ningún español ha bajado de 10, pero tampoco de 13 (el hispanocubano Orlando Ortega hizo en 12.95 como cubano).

Abel Jordán no se pone límites / INSTAGRAM

¿Cuál es el secreto de todo lo que hay montado en Estados Unidos con el deporte?

La relación con el entrenador. Yo al mío le digo oye, te juro que estoy destrozado, no puedo ir a entrenar y él no se piensa que me lo estoy inventando ni que soy un vago. Me pasó en enero, que tuve que saltarme tres o cuatro días porque mi cuerpo no podía más. Esa comunicación ha hecho que llegue al Campeonato de España en mi mejor forma posible, porque él ha ajustado el nivel de entrenamientos según como estaba en el día a día.

¿Y la competitividad?

Sí, obviamente. En mi caso, poder entrenar con gente que corre en 10.1-10.3 los 100 y en 20.7 los 200 absolutamente todos los días, te anima a ser mucho mejor. Es una oportunidad increíble. En Madrid tengo algún compañero con tiempos bastante sólidos, pero tener cuatro o cinco te hace mejor por inercia ya.

"A Quique Llopis lo ves siempre en 7.50 y es como... tío, ¿no te salen carreras malas?"

¿Hay más atención a las pesas que aquí en España?

Es distinto, porque aquí hago las pesas dentro del entrenamiento y allí las separan. Yo tengo gimnasio a las siete de la mañana y el entrenamiento de pista a la una de la tarde, pero sigo trabajando a las dos. Depende también de la universidad. En la mía, mi entrenador sabe que algunos que llegan del high school no han hecho pesas en su vida y cuando habla con el entrenador de pesas, le dice, oye, ten cuidado con ellos, que se lo tomen con calma, porque van a querer llegar aquí demostrando y se van a lesionar.

¿Se fija en Quique Llopis, que mejora cada temporada?

No solo eso, es muy difícil verlo correr en 7.60. Lo ves siempre en 7.50 y es como... tío, ¿no te salen carreras malas? Encontrar su consistencia me parece muy complicado y es algo a lo que debería aspirar.

Jordán, tras ganar el oro en 100 metros en los Nacionales en La Nucía / INSTAGRAM

¿Le llama la atención todo lo que ha conseguido con tan solo 21 años?

Mucho. Cuando lo pienso en frío, me digo, ‘tío, ¿pero qué haces tú siendo campeón de España en velocidad?

"Visiblemente conmigo ya hay margen de mejora y técnicamente siempre puedes ser mejor"

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Ha ido todo muy poquito a poco, porque quedé campeón de España de 60 lisos, pero no podía cambiar el chip porque al día siguiente tenía que dar mi mejor versión en las vallas. Era complicado ganar, quedé segundo y da un poquito de decepción pese a que el que me gana es Llopis. Lo del récord lo supe al día siguiente (6,54, récord continental sub'23). Lo más diría que es ese récord. Es decir, tío, ¿en qué momento un vallista como yo que empezó para disfrutar, tengo un récord de Europa en la prueba que no era la mía cuando empecé en el atletismo? Un poco en shock, para qué mentir.

¿Cree que tiene margen de mejora?

Siempre hay y más con 21 años. Yo me veo en los entrenamientos y lo tengo claro. Me dejé llevar en la semifinal del Campeonato de España e hice a 7.59, en la final me choqué con la cuarta valla e hice 26.53. Tan solo visiblemente ya hay margen de mejora. Y técnicamente siempre hay.

¿El oro? ¿Me lo dice en serio?

Sí, sí, claro. Quiero ofrecer mi mejor versión. Le puedo rascar una centésima o dos a ese tiempo, porque hice 6.59 dejándome ir los últimos 15 metros para reservarme para la final. Hay que ir con la ambición de hacerlo lo mejor posible. Soy colíder europeo y quiero ganar (6.54 al igual que el sueco Henrik Larsson). Es la diferencia entre la expectativa del oro y la ambición del oro.

Asier Martínez, Llopis y Abel Jordán, en Apeldoorn / RFEA

¿Sería una decepción no pasar a la final?

Pues no sé qué decirte, porque tengo al sexto a dos centésimas (y al décimo a tres). Eso es reaccionar un pelín más tarde y ya. Será muy divertido. A ver cómo llego de esfuerzos, porque antes tendré, espero, tres rondas de vallas. Insisto en que voy con la ambición de ganar.

"No estaré en el Mundial de Nanking. Sería mucha tralla para mí"

Si todo bien, ¿lo veremos en el Mundial de Nanking, reubicado con calzador?

No. Es mucha tralla y tendría que volar España-Amsterdam, Amsterdam- España, España-Estados Unidos, Estados Unidos-España, España-China, China-España... Quiero llegar bien al Europeo sub’23, que es mi gran objetivo al aire libre y no busco ser el que ha ido a más Mundiales, sino correr bien en los que esté.

¿Dónde quedan el Campeonato de Europa en Madrid y el Mundial de Tokio?

El Europeo de naciones sería mi segundo objetivo y el Mundial, el tercero. Es una temporada muy larga. Empecé a entrenar esta temporada el 1 de septiembre y sería un año entero de entrenos. Hay que ver cómo llega mi cuerpo. Mi objetivo principal es el sub'23.