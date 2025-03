Tres españoles, a semifinales en 800 con una gran exhibición de Canales

Las series de 800 metros en los Europeos bajo techo de Apeldoorn depararon resultados contrapuestos para una selección española que clasificó para semifinales a Elvin José Canales, a Mariano García y a Daniela García, pero perdió a Álvaro de Arriba, a Lorea Ibarzabal y a la jovencísima Marta Mitjans.

Las decepciones fueron Lorea Ibarzabal y Álvaro de Arriba, mientras que la cara más positiva la ofreció un Canales que llegaba como líder del año y se mostró imperial para imponerse con el único tiempo por debajo de los 106 segundos en las cinco series.

Da gusto ver correr al hispanohondureño, quien ya ejerce de líder pese a que es su segunda competición como español tras debutar en los Juegos de París. Es un atleta que conquista en la pista y fuera de ella, con una naturalidad y una humildad que combina con un catalán perfecto.

Canales se puso segundo tras el polaco Widerka en una serie muy rápida con 52.49 en el paso por el 400 para cambiar en la última vuelta ante la presión de los rivales y situarse primero en la recta final. Victoria con 1:45.94 y... ¡a semifinales por la puerta grande! Ojito, que puede dar un buen 'pelotazo'.

El excampeón mundial Mariano García demostró su veteranía para sellar su clasificación por puestos en una serie que dominó con uno de los grandes favoritos al oro, el belga Eliott Crestan (1:46.57).

El murciano progresó en la tercera vuelta tras un error en la primera y se abrió en la recta para acabar segundo (1:46.75) y no dejarse superar por el galo Yanis Meziane (1:46.79). "Hemos sabido leer bien la carrera y mañana lucharemos por estar en la final", comentó.

Mariano García estará en semifinales / RFEA

El que no compitió bien a nivel táctico fue un especialista en la pista cubierta como el excampeón continental Álvaro de Arriba, quien dejó demasiado espacio por delante y no tuvo tiempo en una recta a la que llegó como el más fuerte de todos. Llegó cuarto con 1:48.40 con victoria del croata Marino Bloudek (1:48.07) y del italiano Catalin Tecuceanu, quien sí supo remontar (1:48.10)

Daniela García volvió a demostrar su capacidad competitiva en las series de 800 femeninos, no dejándose ir cuando se quedó de las tres primeras con la suiza Audrey Werro a un nivel estelar. La balear peleó hasta el final y llegó cuarta con 2:02.75 para pasar con el segundo de los dos tiempos clasificados mientras la helvética batía el récord continental sub'23 (2:00.92).

La brega de Daniela García tuvo premio / RFEA

Decepcionó la madrileña Lorea Ibarzabal, actual campeona española y teórica jefa de filas que fue quinta con 2:03.50 después de que no lograse coger la cuerda en un momento clave. "Estoy bastante triste y decepcionada, porque no ha salido mi estado de forma. He ido encerrada y he intentado cambiar en el último 200 y he gastado ahí mi bala", dijo.

Y palabras de admiración para la catalana Marta Mitjans con 18 años cumplidos el 28 de diciembre. Necesitaba marca personal para optar a la clasificación y trató de progresar dos veces sin suerte. Sin opciones, era última y no se rindió hasta que superó a una rival para llegar quinta con 2:05.60.