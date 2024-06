Pedroso, el mejor 'fichaje' del atletismo español

Iván Pedroso ha mantenido siempre una relación muy especial con España. El autor del noveno mejor salto de longitud de todos los tiempos (8,71 metros), campeón olímpico en Sidney 2000 y nueve veces oro mundial pasó muchos meses entrenándose en Salamanca y allí precisamente logró esa marca personal.

Pese a ello, el habanero nunca dudó a la hora de cambiar de nacionalidad y siempre se mostró orgulloso de su 'cubanía'. Tras anunciar su retirada el 26 de septiembre de 2007 tras no participar en el Mundial que se disputó en Osaka en 2007 cuando defendía los colores del Puerto Alicante.

Pedroso regresó a España en abril de 2013 para instalarse en Alicante, donde empezó a trabajar con el galo Teddy Tamgho y unos meses después lo condujo al oro en triple salto en los Mundiales de Moscú. De hecho, ya lo habían hecho unas semanas en 2010. Fue un ensayo que atisbaba lo que ya es una realidad: es tan bueno o mejor entrenando que saltando.

El cubano se trasladó después en Guadalajara y allí le llegó un diamante en bruto, la venezolana Yulimar Rojas. Ahora convaleciente en el CAR de Sant Cugat tras su grave lesión, la 'Guerrera' explicó en una entrevista con SPORT una historia preciosa con un mensaje en una red social en la que le pidió que la entrenara.

Esa historia increíble tuvo final feliz tras hablar con los dirigentes venezolanos y Yulimar empezó a entrenar con Pedroso en el germen de un grupo extraordinario al que después se irían uniendo la gallega Ana Peleteiro, el luso Néstor Évora, el exazulgrana Héctor Santos, la valenciana Fátima Diame y la hispanonigeriana Tessy Ebosele (nació en Marruecos).

¡Y Jordan Díaz! Tras renunciar a la nacionalidad cubana y aportar por España pese a que ello lo obligaría a estar tres años sin competir internacionalmente, el nuevo prodigio del triple salto empezó a entrenarse con el grupo de Pedroso en otoño de 2021 y ha descollado en Roma con un espectacular salto de 18,18 metros en triple.

Pero... ¿qué está dando Pedroso a sus atletas? "Es un motivador nato. Consigue que sus atletas centren el foco en la competición, en lo importante. Y a nivel mental también es muy bueno", explicaba recientemente a SPORT alguien cercano al grupo.

"Iván me dijo que yo era capaz de todo, que me centrase en el foso y me evadiese de todo. Me lo creí. Él me levantó y me hizo ganar el oro", comentó Yulimar Rojas el pasado verano tras pasar de la octava posición en triple hasta el título mundialista con los 15,08 metros de su último salto.

"Yo soy de Pedroso. Es el mejor. Mira los resultados", aseguran desde la planta noble de la RFEA. Ese mentalidad fue clave en el bronce de Fátima Diame en longitud los Mundiales bajo techo de Glasgow. El caso es que las medallas se acumulan y el atletismo español está siendo el gran beneficiado.