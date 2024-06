Laura García-Caro regala un bronce que tenía en la mano

El atletismo ha sido cruel con una luchadora del atletismo como Laura García-Caro, que ha dejado escapar un bronce que tenía ya en el cuello en los 20 kilómetros marcha de los Europeos de Atletismo de Roma mientras la vigente campeona olímpica italiana Antonella Palmisano lanzaba un aviso a la granadina María Pérez, a Kimberly García León y compañía.

La onubense tardará el olvidar lo sucedido, cuando la emoción y la ilusión después de tanto sufrimiento le han hecho evadirse tanto que ha olvidado que Olyanovska aún no había tirado la toalla y seguía apurando sus opciones en la llegada en el estadio, una tradición que ha recuperado con gran criterio European Athletics después de que World Athletics y Sebastian Coe (el gran enemigo de la marcha) la desterrasen en los Mundiales desde que Miguel Ángel López se coronó en el 'Nido' en el Mundial de Pekín 2015.

Tras ser sexta en 35 km en el Mundial de Eugene en 2022, García-Caro se contagió de la modalidad persistente del covid y tuvo que decir adiós a 2023. "No podía correr ni media hora, estaba siempre cansada", comentó en varios ocasiones. Por fin, con mucho trabajo junto a su entrenador José Antonio Quintana, en 2024 ha vuelto a ver la luz.

Laura García-Caro y Cristina Montesinos, junto a Palmisano / EFE

Con un estilo esculpido y muchas ganas, la lepera de 29 años ganó junto a Álvaro Martín el relevo mixto en el Critérium de Valencia y fue subcampeona de España tras una Cristina Montesinos que fue quinta en 35 km en el pasado Mundial y que ha brillado también en Roma con una gran sexta posición con la también catalana Raquel González novena. Dos finalistas y una novena posición en una sola prueba y con María Pérez centrada en los Juegos.

Antonella Palmisano completó una sensacional segunda parte de la prueba con parciales 'clavados' de 4:20 y 4:21 el mil para darse un baño de masas. Por detrás, su compatriota Valentina Trapletti se fue a dos kilómetros y se llevó tras de sí a García-Caro, quien logró descolgar a Olyanovska.

'Doblete italiano' con 1h:28.09 para Palmisano y 1h.28.47 para Trapletti y por detrás la de Lepe empezó a celebrar demasiado pronto un bronce que habría sido épico con todo lo que ha sufrido. Cogió la bandera, era la más viva imagen de la sonrisa, bajó el ritmo... y en el último metro se dio cuenta de que la estaban superando. Una pena y una temeridad de quien le dio la bandera con toda la carne aún en el asador.

Laura García-Caro no pierde nunca la sonrisa / RFEA

"Ahora estoy decepcionada por haber perdido ese bronce en el último momento. A falta de 200 metros iba mirando hacia atrás, he apretado todo lo que he podido en el último 100, pensaba que no me pillaba y al final me ha pillado. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado todo este tiempo tan difícil", dijo García-Caro, una atleta sensacional dentro y fuera de las pistas.