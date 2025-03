Las ilusiones de la debutante Idaira Prieto bajo al aura de su padre, el mítico 'Taca'

Aunque empezó a finales de los 70 y aguantó hasta principios de los 90, en los años 80 una figura de apenas 160 centímetros de altura hizo historia en el fondo y, sobre todo, en el campo a través. Este héroe nacido en la pequeña localidad segoviana de Hontoria (ahora 481 habitantes) es Antonio Prieto.

Conocido como el 'Taca' y famoso por lanzarse a tumba abierta contra etíopes y kenianos en los inicios de la eclosión del fondo africano, pasó a la historia con su quinta plaza en el Mundial de Cross de 1981 que se disputó en el madrileño Hipódromo de La Zarzuela, a nueve segundos del bronce que logró el también emblemático luso Fernando Mamede. También fue quinto en Gathesead en 1983 a cuatro segundos del oro que fue para el etíope Bekele Debele y acabó otras cuatro veces entre los 10 primeros.

Prieto batió los récords de España de 5.000 y 10.000 metros (siete títulos nacionales entre ambas pruebas) y fue cuatro veces campeón de España de campo a través. En cuanto a las medallas, oro en 1978 en el Mundial Universitario de Cross y dos bronces por países en Mundiales de Cross. En 10.000 fue oro en Los Iberoamericanos de Barcelona y en la Copa de Europa (ambos en 1983) y tercero en la Copa del Mundo en 1989 en Barcelona; en 5.000 fue bronce en los Juegos del Mediterráneo en 1983.

Antonio Prieto, imponiéndose a Martín Fiz / SPORT.ES

Desde su retirada, el 'Taca' ha desempeñado diversas funciones en la Federación Española de Atletismo y en el Consejo Superior de Deportes, además de forjar a su hija Idaira, una reputada fisioterapeuta que explotó el año pasado con 26 años después de primar durante mucho tiempo su formación académica. "Que no tenga prisa, las cosas a su tiempo", insistía su padre años atrás.

Idaira Prieto debutó en diciembre como internacional absoluta tras años de mala suerte con las lesiones y lo hizo, cómo no, en el Europeo de Cross. Fue 23ª y colaboró a la sexta plaza de España. Antes había sido la tercera española en el Cross de Itálica y este sábado debuta en un Europeo bajo techo en 3.000 junto a las reputadas Marta García y Águeda Marqués. SPORT conversó con la segoviana antes de Apeldoorn'25 en una entrevista especial por esta historia y por lo que supuso su padre para el que escribe.

¿Cómo lleva el debutar en un Europeo con 27 años tras hacerlo en el de Cross?

Bueno, venimos haciendo un trabajo muy bueno que se ha cocinado un poco a fuego lento y los resultados están llegando un poco más tarde de lo esperado, pero como dices, primero debuté en cross y ahora en pista cubierta.

"Siempre he confiado en mi padre, en los objetivos que iba poniendo y en los pasos que iba dando"

Hasta hace tres años era más conocida como fisio que como atleta. ¿A qué ha renunciado como deportista para formarse?

Sí, yo siempre he confiado en mi padre, en los objetivos que él iba poniendo y en los pasos que iba dando. Él me decía que era muy importante formarme y que era casi el plan A, y que después ya veríamos el tema del deporte. Hemos ido quizá un poco más despacio, pero asegurando todas las etapas. He tenido alguna que otra lesión que también me ha ralentizado esta progresión, pero el trabajo va saliendo. Sí, hace nada era más fisio que atleta y ahora casi me considero más atleta que fisio.

¿Cómo mantuvo la calma con 23 años cuando su padre se la pedía?

Siempre tuve plena confianza en él, porque siempre ha hecho lo mejor para mí. Está intentando plasmar conmigo todo lo que él vivió como atleta e intenta no repetir conmigo los errores que cometió él, ir un poco más tranquila y que mi progresión sea duradera en el tiempo. Ha sido esa confianza ciega que he tenido con él, intentar no ponerme nerviosa cuando no nos salían las cosas o cuando estaba lesionada y seguir por este camino. Y al final aquí estamos.

¿Cómo se lleva el ser hija de un mito sin haber visto competir a ese mito en vivo?

Cuando nazco me encuentro al 'Taca' retirado, pero de pequeña me encantaba ver sus vídeos. Era como un hobby, ponía los típicos vídeos estos antiguos, los veía en la tele y me gustaban mucho. Yo le decía que yo quería ser como él, que quería hacer lo mismo.

¿Nunca se sintió presionada?

Mis padres han sabido gestionar muy bien conmigo esa parte de la presión, porque en ningún momento me he sentido presionada por ser la hija de Antonio Prieto. Al contrario, me he sentido muy orgullosa y eso ha hecho que el combo Idaira - Antonio como entrenador y atleta haya funcionado, que haya sido más un orgullo el llevar el apellido Prieto en el pecho que una presión.

"De mi padre creo que tengo esa valentía y esa dureza que él transmitía en las carreras"

¿Qué más tiene de él aparte del apellido?

¿De mi padre? Considero el realizar bien el trabajo y, sobre todo, esa valentía y esa dureza que él transmitía en las carreras. Soy una persona muy trabajadora, muy responsable y creo mucho en mí. Lo que consiguió con su estatura tiene un valor tremendo. Con mis cualidades, yo intento llegar a donde él ha llegado, por lo menos a las finales.

Marta García, Águeda Marqués e Idaira Prieto, podio del 3.000 en los Nacionales / RFEA

¿El Europeo de Cross fue especial por todo eso que me explica?

Fue muy especial, porque había estado con la selección en categorías menores, pero tuve una serie de lesiones que la verdad es que nos pusieron la cabeza un poco loca, porque no sabíamos cómo solucionarlas. Ese Europeo fue un poco el primer paso para creérmelo, para seguir creciendo y para llegar aquí, porque dije que quería el Europeo en pista cubierta y aquí estamos.

"En agosto tendré 28 años en el DNI, pero mi cuerpo es joven"

Un poco como Esther Guerrero, esa paciencia hace que su físico quizá no tenga 27 años...

Sí, yo considero que yo biológicamente soy una atleta más joven, porque mi padre me ha salido a trabajar muy despacio y ahora físicamente estoy preparada para aguantar las cargas de entrenamiento que exige el atletismo de alto nivel. Entonces sí, en agosto tendré 28 años en el DNI, pero mi cuerpo es joven y tengo una carrera deportiva bastante larga por delante.

¿Qué le atrae más? ¿El cross, la pista o la ruta?

No sé. Es que me gusta combinar todo durante el año. No me gustaría hacer cross ni pista el año entero. Me gusta mucho el cross en invierno, en verano por supuesto la pista y estoy empezando a tocar un poco la ruta. El año pasado corrí el 10K de Laredo y me sorprendió, porque era un ambiente diferente y también me gustó (novena con 32.57). No me podría quedar con nada. Me gustan las tres cosas, pero cada cosa en su tiempo.

Padre e hija, una historia de respeto y admiración / LA BOLSA DEL CORREDOR

Habrá que descansar también, ¿no?

Sí, eso se lo dejo a mi padre, que organiza muy bien la planificación. El año pasado acabamos la temporada de aire libre en dos mítines italianos y de ahí me fui directamente al cross. Poco a poco íbamos entrando en forma y no me encuentro para nada cansada. La planificación se la dejo a él, que sabe lo que me gusta y yo confío en su criterio.

"El primer paso es intentar pasar a la final de 3.000 en este Europeo"

¿Qué objetivo se marca para este Europeo?

Sé que estoy en muy buena forma. El primer paso es intentar pasar a la final de 3.000. Hay un nivel muy alto en Europa. A ver si puedo dar ese salto a la final y, una vez allí, pues ojalá pueda llevarme una marca personal o un buen puesto.

¿Y debutar en verano en un Mundial al aire libre?

La verdad es que sí. Por puntos en el ránking no voy mal, pero la mínima que me pide la RFEA en 5.000 es 15:01 (tiene 8:52.82 en 3.000). Entonces, hay que empezar a mirarlo. Es difícil, pero no te digo que no sea posible. Que no quepa duda de que voy a entrenar y a luchar para conseguirlo.