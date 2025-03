Fátima Diame ya es finalista en longitud y notable cuatro de seis en las series de 400

Buenas noticias en la sesión matinal de los Europeos de Apeldoorn con muchas clasificaciones para 'semis' en 400 y en 800 metros, con Fátima Diame como gran protagonista al acceder a la final de longitud a la espera de que Quique Llopis, Asier Martínez y Abel Jordán la emulen en los 60 vallas.

La valenciana empezó fuerte en la clasificación de longitud con 6,59, hizo nulo en el segundo y saltó 6,56 en el tercero con una huella evitable que le restó al menos 10 centímetros. Tuvo que sufrir, pero la medallista de bronce en el Mundial bajo techo de 2024 estará en la final. El mejor salto lo logró la suiza Kälin (6,77), aunque la favorita es la alemana Malaika Mihambo (6,68).

Iñaki Cañal puso en valor su reciente título nacional en 400 metros con una perfecta gestión de su serie. Solvente como el histórico FEVE asturiano, el gijonés tomó la calle libre en segunda posición, superó al belga Sacoor en el inicio de la última curva y se impuso con 46.11 para presentar sus credenciales en una prueba en la que podría tener mucho que decir.

Iñaki Cañal compitió a la perfección / RFEA

Lo de Markel Fernández debería enseñarse en las escuelas de atletismo cuando se aborde el tema '¿cómo competir?'. A sus 22 años, el vizcaíno apretó los dientes para superar en la parrilla al ídolo local Klein Ikkink y clasificarse por puestos (segundo con marca personal, 46.19). Ganó el polaco Maksymilian Szwed (20 años), bajando su marca por 12 centésimas (51.69).

La mala noticia llegó para Óscar Husillos. El atleta que fue descalificado en 2018 por una cacicada de World Athletics cuando se había proclamado campeón mundial, no pudo superar el combate de 'muay-thai' en el que se convirtió su serie. Tuvo que sacar los codos para mantener su posición en la cuerda y otro enfrentamiento físico lo condenó a la última posición. Una pena.

Imperial, Paula Sevilla volvió a poner en valor el enorme acierto de cambiar los 200 metros por los 400 al menos para esta temporada invernal. La solanera aprovechó que salía por la calle más exterior para situarse primera al paso por el 200 y no cedió nunca el mando para vencer otra vez por debajo de 52 (51.75). ¡A ver si pasa a la final y mantiene el cambio para el aire libre!

También rayó a gran nivel Eva Santidrián. La burgalesa aprovechó la presencia de la neerlandesa Lieke Klaver (una de las grandes favoritas) para marcharse a su estela y no abandonar esa segunda posición (51.81) por detrás de la compatriota de Femke Bol (51.54). Dos de tres, porque no las acompañó a 'semis' la tercera española.

Paula Sevilla se impuso en su serie de 400 / RFEA

No tuvo suerte la subcampeona española Blanca Hervás. La madrileña no consiguió la segunda plaza tras la checa Manuel en la calle libre y pagó los metros de más que corrió. Lo intentó en la recta, pero no le quedaban fuerzas y fue cuarta con 53.32, misma marca que la belga Ponette... pero ambas estaban fuera. Ganó con autoridad Manuel (51.52). "No estoy contenta, no he salido tan rápida como habría querido", explicó la española.